Grunberg leest Minco: De doem van verplichte aardigheid

Marga Minco Beeld Fieke Ruitinga

‘Je hoeft helemaal niets beleefd te hebben om te kunnen schrijven. Het is gewoon een meevaller als je wel iets beleefd hebt’, zegt Marga Minco (inmiddels 102) in de documentaire De schaduw van de herinnering uit 2010 van Maarten Schmidt en Thomas Doebele. Wat je ook beleeft, zelfs al is het onaangenaam, voor de schrijver is het uiteindelijk een meevaller.

De cynicus zou deze levenshouding kunnen bekritiseren omdat de schrijver zo boven het lijden blijft zweven. Maar is dat niet wat iedereen op talloze verschillende manieren probeert te doen? Boven het lijden blijven zweven. Het alternatief is aan de eigen geschiedenis ten onder gaan.

Met enige overdrijving zou je kunnen zeggen dat de oorlog, waartoe het werk van Minco altijd weer wordt gereduceerd, voor haar een meevaller was. In het huidige tijdsgewricht – waarin aan de ene kant een vleugje antisemitisme weer net zo bon ton is als een wolkje melk in de koffie en aan de andere kant al het lijden bij voorbaat al heilig wordt verklaard uit angst ook maar iemand te kwetsen – zal de ironie van de meevaller snel verkeerd begrepen worden.

Ten onrechte; je eigen geschiedenis hardnekkig als een meevaller blijven zien, is weinig anders dan het lot omarmen. Al kent ook die omarming uitwassen, briljant beschreven door Voltaire (1694-1778) in zijn novelle Candide, of het optimisme, waarin Candide en zijn leermeester Pangloss ondanks diverse, gedeeltelijk door mensen veroorzaakte gruwelen aanvankelijk blijven beweren in de beste van alle mogelijke werelden te vertoeven.

Dat het oeuvre van Minco altijd weer gereduceerd wordt tot de oorlog (meer in het bijzonder tot haar novelle Het bittere kruid uit 1957), de slechtste van alle mogelijke werelden, is ten dele aan haarzelf te wijten. Zo verklaarde ze in een interview met Ischa Meijer in 1991: ‘Omdat ik overleef – nu al zo’n veertig jaar – daarom schrijf ik. Omdat ik het overleefd heb.’

Misschien is het waar wat de filosoof Walter Benjamin (1892-1940) zei, dat je uitspraken van schrijvers over hun werk altijd moet wantrouwen. In dat interview met Meijer zegt Minco ook, en dan heeft ze het over de jaren vijftig: ‘Ik haatte de meeste mensen, koesterde een grote wrok. Ik leefde voortdurend onder die doem van verplichte aardigheid. Dat is er nu wel af.’

Verplichte aardigheid

Die verplichte aardigheid lijkt me een thema in haar werk, en me dunkt dat het niet zozeer het overleven zelf is, tijdens en ná de oorlog, maar de wrok en het sociale spel dat weinig ruimte laat voor wrok, dat de motor is van haar schrijverschap. In hoeverre verplichte aardigheid te maken heeft met het feit dat Minco vrouw is, laat ik hier buiten beschouwing. Ik volsta met de opmerking dat verplichte aardigheid altijd een aangelegenheid is van hen die zich geen onaardigheid kunnen permitteren.

Het was vermoedelijk die reductie tot oorlog en de Jodenvervolging die de directeur van de CPNB, Eveline Aendekerk, recentelijk tot een onhandige uitspraak over Het bittere kruid verleidde, in het kader van de strijd tegen de vergrijzing van de lezer: ‘Als je niet veel leest en je moet Het bittere kruid gaan lezen, dan worden al je vooroordelen over lezen bevestigd. Dan wordt vrij vakkundig het leesplezier eruit geramd.’

Toef Jaeger noteerde daarop in NRC dat dit ‘een staaltje guerrilla-marketing van de eerste orde’ was van de CPNB; de burger kon het genoegen smaken dat Minco lezen bijna gelijkstond aan het uitdagen van de gevestigde orde. Overigens toont Jaeger wat de elegantste manier is om met de onhandige opmerkingen van anderen om te gaan: wijzen op de positieve effecten van die onhandigheid.

Die onhandigheid is wat mij betreft aanleiding nog eens na te gaan wat het oeuvre van Minco is zonder die oorlog, want een aanzienlijk deel van haar werk gaat niet over de oorlog.

Daarnaast kleeft er ook een filosofisch probleem aan de neiging om een heel oeuvre door het prisma van Jodenvervolging en oorlog te bekijken. De genocide wordt daarmee een betekenisgever, met in dit geval het oeuvre als de ontvangende partij, een deus ex machina die alles huiveringwekkend en dubbelzinnig maakt. Genocide als smaakmaker. Terwijl de Holocaust wat mij betreft nu juist betekenisloos is en elke poging daarin verandering aan te brengen, betekent altijd verraad aan de slachtoffers van de Holocaust. Het is ook om die reden dat sommige literatuurwetenschappers beweren dat de moord op Europese Joden niet ‘representeerbaar’ is, wat wil zeggen, niet werkelijk beschreven of afgebeeld kan worden.

Absurdisme

In 2019 verscheen bij Bert Bakker een bundel met de verzamelde verhalen van Minco, met als titel Achter de muur. Mijn schatting is dat de oorlog in ongeveer de helft van deze verhalen een rol speelt en lang niet altijd een hoofdrol. In de andere verhalen komt de oorlog niet voor, maar verplichte aardigheid vind je in bijna alle verhalen.

In het eerste deel van deze bundel verzamelde verhalen, Roze Schuimpjes, zijn de onversneden absurde verhalen van Minco samengebracht. Het voordeel van onversneden absurdisme is dat het hilarisch kan zijn, het nadeel is dat het vrijwel altijd een gedachtenexperiment blijft.

Maar het zijn Minco’s exacte beschrijvingen, haar diepe besef dat de wereld zoals die zich aan ons voordoet uit weinig meer bestaat dan die aardigheid waartoe sommigen van ons zich verplicht voelen, die deze verhalen in de meeste gevallen het gedachtenexperiment doen ontstijgen. De vraag of sommige mensen niet ook aardig kunnen zijn is haar in werk van ondergeschikt belang, alleen de doden en alle levenden die om wat voor reden dan ook voor niemand meer een obstakel zijn, zijn echt aardig.

In het eerste verhaal uit de bundel, Een voetbad, klopt een man met een ‘slappe deukhoed’ bij een hem onbekende vrouw aan, hij heeft een koffer bij zich. Als ze hem vraagt waarvoor hij komt, antwoordt hij dat hij weet dat ze moeilijkheden heeft. ‘Ik kom voor ú’, zegt hij.

Hij doet zijn best aardig te zijn en ook de vrouw blijft binnen de kaders van de sociale conventie. De man vertelt haar dat al haar problemen zullen verdwijnen als ze een voetbad neemt – wat die problemen zouden zijn blijft onduidelijk – en hoewel de vrouw aangeeft juist geen problemen met haar voeten te hebben is ze toch tot tranen geroerd door de aardigheid van de man.

Hoe dat voetbad eindigt, laat ik hier onvermeld, maar wie aan seksueel plezier denkt of financieel gewin vergist zich. De menselijke verlangens staan nogal eens haaks op het menselijk belang. Het is Minco’s verdienste dat ze dit inzicht bijna ongemerkt laat passeren, en dat meer dan eens.

Kort na de oorlog schreef Minco voor het maandblad Mandril, dat als veelzeggende ondertitel ‘Maandblad voor mensen’ had. Daarin publiceerde ze haar absurde en satirische verhalen, gelardeerd met goedmoedige kwaadaardigheid.

In zijn doorwrochte maar wat brave studie De wegen van Marga Minco, uit 1999, schrijft Johan P. Snapper, die jarenlang professor Nederlandse Taal, Literatuur en Cultuur aan de University of California was, hoezeer Minco en haar man (de dichter Bert Voeten, met wie ze in 1945 was getrouwd) in die tijd in een hachelijke financiële positie verkeerden.

Ze leefden ‘op de rand van bankroet’ in Het Witsenhuis, Oosterpark 82, waar ooit schilder Willem Witsen had gewoond; op de begane grond verbleef de dichter Jacques Bloem. Deurwaarders en onbetaalde rekeningen waren eerder regel dan uitzondering; Minco en Voeten zaten een keer dagenlang in het donker omdat de elektriciteit was afgesloten. Aan die situatie kwam een einde door het succes van Het bittere kruid. Een meevaller.

Ironie

De verplichte aardigheid komt bij Minco altijd weer terug en is de grote veroorzaker van ongemak en misverstand. Zo zegt een moeder in het verhaal De andere kant tegen haar zoon, die op het punt staat een klein feestje te geven: ‘Ik heb toch maar een bakje pinda’s voor jullie gepeld. Dat is altijd lekker.’ Hier en daar waait de sfeer van de vroege Gerard Reve door deze verhalen: de enige weg uit de bedomptheid is de ironie.

Een van de verhalen die de meeste indruk op me maakte, Iets anders, gaat over een vrouw die elke namiddag de stad in gaat om wat te winkelen en op een verloren middag, bij wijze van ingeving, besluit een trui te stelen. Een financiële aanleiding is er niet; haar man Jules zit in ‘de directie van een machinefabriek.’

Hoewel Minco het niet met zoveel woorden benoemt, beseft de lezer dat dat hele huwelijk uit verplichte aardigheid bestaat, van de kant van de vrouw althans. Als ze door een rechercheur wordt verhoord, nadat ze betrapt is, denkt ze: ‘Hij [Jules] merkt nooit iets. Hij weet nauwelijks hoe ik ben.’

Het verlangen betrapt te worden, is het verlangen gezien te worden, uitgedragen door mensen die niet meer in het alledaagse ‘zien’ kunnen geloven.

In het kleedhokje, met de trui in haar handen, moest ze denken aan André, een zakenrelatie van Jules met wie ze ‘een korte verhouding had gehad’.

Het stelen van een trui en een buitenechtelijke affaire lopen ongemerkt in elkaar over. Tegen de rechercheur zegt ze: ‘Ik had nog nooit zoiets gedaan. Je leest er nogal eens over in de krant. Vrouwen van wie je het niet verwacht worden betrapt.’

Als ze in de taxi naar huis zit, nadat de rechercheur haar naar huis heeft gestuurd, denkt ze, beseffend dat het alweer zeven jaar geleden is dat ze haar middagen doorbracht in een hotel met André: ‘Deze middag is om.’

Annie Ernaux

Ik op mijn beurt moest denken aan het dagboek dat de 82-jarige Nobelprijswinnaar Annie Ernaux schreef over haar affaire met een Russische diplomaat, allicht een spion, met de eenvoudige titel Se perdre, in het Engels vertaald als Getting lost. Op 29 december 1988 schrijft ze dat S haar belt en zegt: ‘Vrijdag 10 uur.’ Daarop noteert Ernaux, dan al een volwassen vrouw: ‘Voor de eerste keer in mijn leven huil ik van vreugde’ (cursivering Ernaux).

Als Minco een Française was geweest, had ze de vrouw die verloren namiddagen doorbracht in een hotel met een zakenrelatie van haar man vast ergens ook laten huilen van vreugde. Nu laat ze het bij: ‘Deze middag is om.’

Ernaux en Minco maken allebei zichtbaar wat achter de verplichte aardigheid schuilgaat: fundamentele betekenisloosheid, die we niet al te makkelijk moeten koppelen aan oorlog, vervolging en vernietiging.

Wat Ernaux, althans in Se perdre, en Minco beschrijven is het mechanisme om met die betekenisloosheid om te gaan: door de afgrond steeds dichter te naderen. Of zoals de vrouw in het verhaal van Minco het tegen de rechercheur zegt, als ze het heeft over vrouwen die betrapt worden: ‘Ik vroeg me af hoe die vrouwen zich voelden, wat ze op zo’n moment ondergingen.’