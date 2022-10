Grote idealen, smalle marges geeft een minutieus beeld van het politieke klimaat in de lange jaren zeventig ★★★★☆

Beeld Typex

Eigenlijk waren de verschillen tussen Joop den Uyl aan de ene kant en Dries van Agt met Hans Wiegel aan de andere kant amper noemenswaardig. Althans, als je kijkt naar wat ze voor elkaar hebben gebokst. Niet veel. In het stormachtige kabinet-Den Uyl (1973-1977), de meest linkse regering van na de oorlog, bleek bij nader inzien de wereld niet maakbaar en kwam de verbeelding niet aan de macht. De PvdA overspeelde haar hand, schoot in de eigen voet: niet Den Uyl bleef, maar Van Agt kwam. In het parmantige kabinet-Van Agt-Wiegel (1977-1981) bleef het toegezegde ‘puinruimen’ steken in grootspraak. Het opende de poort voor de harde bezuinigingspolitiek onder Lubbers.

Grote idealen, smalle marges luidt de titel van een zojuist verschenen parlementaire geschiedschrijving van ‘de lange jaren zeventig’, waarmee gedoeld wordt op de periode van de kabinetten Biesheuvel, Den Uyl en Van Agt tussen 1971 en 1982. Het was een meeslepende tijd: studentenrevoltes, bedrijfsbezettingen, krakersrellen, massademonstraties. Het was ook een geestdriftige tijd: de wereld zou veranderen, beter worden en de zachte krachten zouden zeker overwinnen, in ’t eind.

Geen ode aan de tijdgeest

Verwacht in het boek geen ode aan deze tijdgeest. In bijna duizend pagina’s werken veertien onderzoekers, verbonden aan het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen, in doorgaans sobere stijl grondig en gedegen toe naar een conclusie. Geparafraseerd zou deze kunnen luiden: de honden blaften, maar in de politiek trok de karavaan onverstoorbaar verder.

Ed. van Thijn, fractievoorzitter van de PvdA ten tijde van het premierschap van Den Uyl, had ferm verkondigd: ‘We zijn niet gaan regeren om wat te rommelen in de marge.’ De grondtoon in de naoorlogse politiek in Nederland was tot dan toe er een geweest van ‘verend meebewegen’, naar een woord van Piet de Jong, premier tussen 1967 en 1971. Het kabinet-Den Uyl zou breken met dat pragmatisme en kennis, macht en inkomen zouden voortaan aan alle rangen en standen toekomen. Maar in Nederlandse coalitieverhoudingen kruipen nu eenmaal adders onder het gras en anders lopen er wel beren op de weg.

Al eerder schreven anderen, zoals de parlementaire onderzoekers Van den Braak en Van den Berg, over ‘de gesmoorde linkse verwachtingen’. De auteurs van Grote idealen, smalle marges zetten daar een dikke streep onder: van grote maatschappij hervormende projecten als het delen in ondernemingsvermogen door werknemers ‘kwam weinig terecht’. De middenschool als doorbreking van standenonderwijs kwam evenmin van de grond. ‘Het kabinet was weinig succesvol.’ Hetzelfde gold voor de opvolgers, het tandem Van Agt-Wiegel. Na het beweerde ‘potverteren’ van Den Uyl c.s. stelde het tweetal een grote veegactie in het vooruitzicht. Maar de overheidsfinanciën werden onbeheersbaar en het beeld van puinruimen ‘kwam niet overeen met de werkelijkheid’.

Maatschappelijke opwinding

Grote idealen, smalle marges is geen kroniek van gebeurtenissen, het is brede politieke geschiedschrijving over beleidszaken en instituties, met nuchterheid tegenover geromantiseerd idealisme als leerzame constante. Dat heeft ook een nadeel. Maatschappelijk waren de jaren zeventig een periode van ontvoogding. Voor de betekenis daarvan heeft het boek weinig oog. Vrouwen werden baas in eigen buik, katholieken namen afscheid van de kapelaan en werknemers en jongeren leerden tegenspreken. Het was een tijd van geestdrift en strijdvaardigheid. De weerslag op de politiek van al die maatschappelijke opwinding bestond uit debatten die fel waren en bij tijd en wijle venijnig.

Een voorbeeld. In februari 1977 kwam Van Agt – hij was minister van Justitie en voorman van het CDA – hard in botsing met het PvdA-Kamerlid Aad Kosto, coalitiegenoot. Het ging over de oorlogsmisdadiger Menten, die de wijk had genomen naar het buitenland. Van Agt als verantwoordelijk minister had zitten slapen, was het verwijt. Kosto verklaarde dat de minister eigenlijk weggestuurd moest worden, want onbekwaam om het departement te leiden. De PvdA had niettemin besloten Van Agt te laten zitten. Kosto: ‘Wij bedrijven het politiek métier. De heer Van Agt zal verder moeten leven met zijn aversie tegen de politiek. En wij met hem.’ Van Agt toonde zich diep beledigd en zijn partij, het CDA, zag de opstelling van de PvdA als een oorlogsverklaring.

In de lange jaren zeventig – je kunt het je nu niet meer voorstellen – trok de politiek overal in het land stampvolle zalen. Er was het gevoel dat verandering op til was, het waren enerverende tijden. De betrokkenheid van burgers was intens. Hans Wiegel vertelt nog altijd met gloed het verhaal dat hij en Joop den Uyl een debat hadden in Groningen. De zaal was tot op het schellinkje bezet en nog stonden honderden mensen buiten. Ter plekke besloten Den Uyl en Wiegel dat ze die avond niet één, maar twee voorstellingen zouden geven, hetgeen geschiedde. Het ging er fel aan toe en na afloop dronk men gezamenlijk een biertje.

Aan het Binnenhof vond het proces van culturele ontvoogding zijn weerslag in heftige debatten over abortuswetgeving, een olieboycot tegen Zuid-Afrika, de afschaffing van de filmkeuring en nog veel meer. Wat opvalt, is dat de schrijvers van Grote idealen, smalle marges die politieke strijd over sociaal-culturele verandering vrij consequent het enigszins zure waarmerk van ‘polarisatie’ meegeven. Tegenstellingen in het parlement, schrijven ze, werden ‘aangezet’ en in de openbaarheid uitgevochten ‘dankzij steeds assertiever optredende journalisten’, waardoor coalitievorming – ‘doorgaans gebaat bij compromisbereidheid’ – een moeizame zaak werd.

Venijnig maar niet giftig

Het compromis wordt door de auteurs hier tot norm en maatstaf verheven, maar in het maatschappelijke debat van die jaren was dat juist niet de inzet. Er moest iets worden binnengehaald en daar hoorde onvermijdelijk strijd bij. Menno ter Braak schreef al in de jaren dertig aan zijn vriend Eddy du Perron: ‘Le bon genre is, geloof ik, alleen het werk dat uit protest geschreven wordt, in strijd met de verlamming.’ Zoiets was aan de orde in de samenleving van de jaren zeventig en allicht ook aan het Binnenhof van die tijd. De boel werd vaak op scherp gezet. Was dat polarisatie of schiep het helderheid? Debatten konden venijnig zijn, maar eigenlijk nooit giftig en ondermijnend. De stemming aan het slot van het debat was sluitstuk van het gevecht en ondenkbaar was het dat Kamerleden die de slag verloren hadden van een ‘nepparlement’ spraken, laat staan dat ‘tribunalen’ in het vooruitzicht werden gesteld.

En trouwens, je zou het niet vermoeden, maar toen het parlement nog een sociëteit was van hoge heren en het kiesrecht was voorbehouden aan mannen uit de deftige burgerij, konden Kamerleden elkaar de hersens inslaan. C.K. Elout (1870-1947) was in het begin van de 20ste eeuw een gezaghebbend parlementair verslaggever voor het Algemeen Handelsblad. In zijn boek De Heeren in Den Haag schreef hij over gevallen van keiharde polarisatie, bijvoorbeeld toen in 1907 minister De Meester, voorzitter van de ministerraad, moest reageren op insinuaties vanuit de Kamer over politiek gerommel van de minister van Oorlog.

Elout schrijft dan: ‘De leden, saamgekomen rondom de ministerstafel om te luisteren naar de verklaring, lieten hun stemming losbarsten in allerlei geroep, gelach, getoorn, geschamper… Vinnige blikken ontmoetten vlijmende woorden; de dichte samendringing maakte nog meer kregel; er bromde en loeide een kijvig, boos, zeer dreigend en aanhoudend, algemeen geluid, dat te vergeefs de Voorzitter zocht neer te hameren, te vergeefs door manend, dringend stilte roepen zocht te sussen…’ Enfin, het Kamerlid Duymaer van Twist, vanwege zijn stentor ook wel ‘de trombone van Steenwijk’ genoemd, werd afgevoerd, ‘zoetjes weggeleid’, noteert Elout. ‘Toen luwde ’t spektakel.’

Carla van Baalen en Anne Bos (red.): Grote idealen, smalle marges – Een parlementaire geschiedenis van de lange jaren zeventig. Boom; 952 pagina’s; € 49,90.

Beeld Boom