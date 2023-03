Grootse scheppingsdrift is Raphaela Vogel niet vreemd. Vooral haar installaties maken indruk ★★★☆☆

Berlijnse inspiratie

In De Pont is niet alleen werk van Raphaela Vogel zelf te zien, maar ook twee films die haar hebben geïnspireerd bij haar kunstwerk Rollo, waarin ze een hijskraan beklimt. Beide zijn zeer de moeite waard.

Okay, Okay. Der moderne Tanz (1980) van Christoph Dreher en Heiner Mühlenbrock is een 90 minuten durend muzikaal filmessay over de moderne stad. Lekker gruizige 16mm-beelden van West-Berlijn en het Ruhrgebied vloeien hierin samen met new wave en postpunkmuziek. In de indringende slotscène is te zien hoe iemand hangend aan een hijskraan in de rondte draait boven Berlijn.

In de korte fictiefilm Nr. 1 – Aus Berichten der Wach- und Patrouillendienste (1985) van Helke Sander beklimt een vrouw met haar twee kleine kinderen illegaal een hijskraan in Berlijn, terwijl ze papieren naar beneden gooit met de tekst ‘Als we voor de avond geen betaalbaar huis hebben, springen we’. Dit ijzingwekkende en beeldschoon gefilmde commentaar op de woningnood van toen is ook integraal op YouTube te vinden.