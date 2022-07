Groot, groter, kleinst: de allerlaatste, extra grote aflevering van de omslagrubriek over de charme van het miniboekje

Bloemhofje (Middelburg, 1673), eeuwenlang het kleinste boekje ter wereld. Beeld Elisa Maenhout, Collectie Huis van het Boek

Bekend fenomeen in de boekensector: breaking news over het ‘grootste boek ter wereld’. Het is een wedloop zonder einde, waarin de winnaars elkaar om de zoveel jaar afwisselen. Een recente kampioen was het Amerikaanse fotoboek Bhutan – A Visual Odyssey, 1,50 bij 2,10 meter groot en 60 kilo zwaar, uit 2003. Dat kan best nog wat groter, moet daarop een vrome ondernemer in Abu Dhabi hebben gedacht. Voorjaar 2017 presenteerde dr. Mohammed Saaed Al Awlaqi het voorlopige toppunt: een lofzang op de Profeet (vertaalde titel: Dit is Mohammed) van 5 bij 8 meter en met een gewicht van 1.500 kilo.

Het zijn gewichtige feiten voor de Guinness World Records, maar voor boekenliefhebbers doen dit soort megaboeken nauwelijks ter zake: ze zijn niet bedoeld om te lezen en daarmee hooguit als prestigeobject interessant. Wat wordt het volgende hoogtepunt, een boek van twee ton dat per oplegger wordt vervoerd?

Hoeveel leuker dan is de wereld van het miniatuurboek – dat overigens ook een genre zonder eind is: als maximum geldt een hoogte van 3 inch (7,6 centimeter), maar naar beneden toe is er geen grens. Het genre is niet nieuw. Er bestaan vierduizend jaar oude kleitabletten die aan de definitie voldoen en al in de 17de eeuw verschenen er miniatuurboeken als meesterproef van beginnende drukkers en binders.

Miniatuur kleitablet, Soemerië (1803 v.Chr.). Beeld Elisa Maenhout, Huis van het Boek

Spectaculaire voorbeelden zijn te vinden in Huis van het Boek, het voormalige Meermanno-Westreenianum in Den Haag. De collectie miniaturen gaat terug op het bezit van baron W.H.J. van Westreenen van Tiellandt (1783-1848), een fanatieke bibliofiel in wiens oude herenhuis aan de Prinsessegracht het museum is ondergebracht.

Een van de pronkstukken is het Bloemhofje, een meesterproef uit 1673 van de 23-jarige drukkersleerling Benedikt Smidt uit Middelburg. Het stichtelijke bundeltje van 24 paginaatjes, goud op snee, gebonden in een lapje donkerrood marokijn en voorzien van een ragfijn gouden slotje, gold met zijn formaat van 13 bij 9 millimeter eeuwenlang als het kleinste boek ter wereld.

Langenscheidts Lilliput-woordenboeken. Beeld Studio V

Het Bloemhofje bezit alles wat het miniatuurboek onweerstaanbaar maakt: alles zit d’r op en d’r aan, maar op zo’n delicate schaal dat de proporties in de grote wereld er lomp bij afsteken – het wekt de vertedering die je ook bij een heel jong dier kunt voelen.

De miniaturencollectie aan de Prinsessegracht is tweemaal substantieel verrijkt. Veertig jaar geleden door een schenking van 283 boekjes door Abraham en Alice Horodisch, fameuze namen in de antiquarische wereld van toen. Vanaf 1943 tot aan zijn dood in 1984 maakte Alice Horodisch-Garman elk jaar met de hand een miniboekje voor de verjaardag van haar echtgenoot. De ruim veertig unica, in allerhande materialen en stuk voor stuk razendknap geïllustreerd, vormen visuele hoogtepunten in de schenking.

Een nog grotere aanwinst volgde in 2012 met de verwerving van de Bibliotheca Thurkowiana Minor: 1.500 boekjes uit de verzameling van het echtpaar Guus en Luce Thürkow. De Horodisch-collectie ligt veilig opgeborgen in een kluis, maar de Thürkow-miniaturen leverden het museum een flinke blikvanger op. Ze huizen in een in opdracht van Thürkow gemaakte eikenhouten kopie (schaal 1 op 4) van de Biblioteca Capitolare in Verona, compleet met een verborgen hoekje erotica op kabouterformaat.

De Bibliotheca Thurkowiana Minor (formaat 2 bij 2 meter) in Huis van het Boek, Den Haag, met 1.500 miniatuurboekjes en een geheime collectie erotica. Beeld Elisa Maenhout

Buiten het museum is de strijd om het allerkleinste boekformaat nog niet beslecht. De laatste halte in de race heet Teeny Ted from Turnip Town. Het miniatuur meet 0,07 bij 0,10 millimeter, met letters die in 2007 in Vancouver met een ionenbundel op een plakje silicium werden geëtst. Wie het ultrakorte verhaaltje wil lezen –Teeny Ted doet mee aan een knolraapverkiezing – heeft een elektronenmicroscoop nodig. Knap, maar toch geen Bloemhofje dat je hart sneller kloppen doet.

Een bloemlezing uit de omslagrubriek zal dit najaar verschijnen bij uitgeverij Hoogland & Van Klaveren.

Kolossaal

Nazi-Duitsland was een land van gedroomde superlatieven, die soms in monstervorm werkelijkheid werden. De grootste tank ter wereld (de Maus, gewicht 188 ton), het zwaarste geschut (Schwerer Gustav, bereik 38 kilometer), de grootste vergaderzaal (de Volkshalle, voor 180 duizend man): megalomane dimensies die pasten in het nationaal-socialistische visioen van een Duizendjarig Rijk.

Minder bekend is dat de NSDAP naast die voorliefde voor het kolossale op sommige terreinen ook het nut zag van het kleine. Een voorbeeld zijn de aan Adolf Hitler gewijde brochures die vanaf 1937 als propagandamiddel werden ingezet: minuscule boekjes van 3,5 bij 5 centimeter, bijeengehouden door een enkel nietje, waarin in tekst en beeld de grote daden van de Führer worden bezongen.

Der Führer und die Jugend (1937). Beeld Studio V / Collectie Gerard Groeneveld

De eerste vijf deeltjes verschenen eind 1937, met titels als Der Führer und die Jugend, Der Führer und die Wehrmacht en Der Führer und seine Heimat. Steeds 36 pagina’s, verdeeld over 8 pagina’s tekst en 28 paginavullende miniportretjes van de Führer, in heroïsche poses vastgelegd door Hitlers hoffotograaf, Reichsbildberichterstatter Prof. Heinrich Hoffmann.

De miniaturen waren niet bestemd voor de boekhandel, maar werden in het groot-Duitse taalgebied op straat verspreid. Wie een pfennig gaf aan de collectanten van Joseph Goebbels’ Winterhilfe kreeg als bewijs van betaling zo’n boekje cadeau. Er zat een touwtje aan waarmee je het aan een knoopsgat kon vastmaken, als een insigne om je solidariteit met de partij en de noodlijdende volksgenoten te laten zien.

Des Führers Kampf in Frankreich (1940). Beeld Studio V/ Collectie Gerard Groeneveld

In studies over nazipropaganda is lang niet altijd aandacht besteed aan deze uitgaven van het Winterhilfswerk des Deutschen Volkes. Dat is opmerkelijk, omdat de miniaturen een bijzonder goedkoop en effectief middel bleken om de massa’s te bereiken.

In zijn studie Hitlers jongste hoop – Nazipropaganda voor de jeugd (Vantilt, 2019) heeft Gerard Groeneveld verbluffende oplagecijfers achterhaald: van de eerste vijf titels in 1937 werden meer dan 20 miljoen exemplaren geproduceerd, waarvoor een reeks drukkerijen in onder andere Berlijn, München en Wenen overuren maakte.

En dat was nog maar het begin: de oplage groeide jaarlijks met 5 miljoen exemplaren. In 1939 ging het al om 31 miljoen stuks, verdeeld over zes (dunnere) deeltjes onder de titel Der Führer macht Geschichte, met in de ondertitel het roemrijke jaar (1934, 1935, enzovoorts) waarop in de betreffende uitgave werd teruggeblikt.

In 1940 en 1941 volgden nieuwe series met titels als Des Führers Kampf im Osten, Des Führers Kampf in Holland en Des Führers Kampf in Frankreich (‘der grösste Feldzug aller Zeiten’), ook weer in recordoplagen.

In een dagboeknotitie van 4 mei 1945 heeft de Duitse schrijver Erich Kästner genoteerd wat hij aantrof in de huizen van nazi-aanhangers, een paar dagen na de dood van hun Führer: ‘Verschoten plekken aan wanden vertelden hoe gemakkelijk behang verschiet en hoe groot het portret van Hitler was geweest.’

Miniatuurboekjes over Hitler. Beeld Studio V/ Collectie Gerard Groeneveld

Net als de miljoenen exemplaren van Mein Kampf zijn die portretten meteen na de Duitse capitulatie en masse bij het vuilnis beland of in kachels opgestookt. Hetzelfde lot zal de naziminiaturen hebben getroffen: voor de schaarse exemplaren die nog resteren moeten in het antiquarische circuit flinke bedragen worden betaald.

De allergrootste oplage bereikte de Winterhulp in 1942, met zes miniaturen vol hakenkruisen en SS-runen over Das Deutsche Lied: een ontstellende 59 miljoen stuks. En zo was nazi-Duitsland vanuit het kleine toch weer in het kolossale beland.

In alle talen

Ze waren ooit vooral goedkoop en handig, de Lilliput-woordenboekjes van uitgeverij Langenscheidt. Tegenwoordig hebben ze veel van hun nut verloren (leve Google Vertalen) en toch zijn de oude Lilliputs nog altijd in trek. Vooral exemplaren uit de jaren zestig en eerder zijn met hun fijn beletterde omslagen geliefde verzamelobjecten (latere bandjes in de schelle geel-blauwe huisstijl van ontwerper Richard Blank tellen niet mee).

De Lilliputs zijn al ruim een eeuw een begrip. Uitgeverij Schmidt & Gunther in Leipzig begon ermee in 1903, maar kreeg concurrentie van de Miniatur-Wörterbücher van het Berlijnse Langenscheidt (anno 1856), dat de beide reeksen later samenvoegde als Langenscheidts Lilliput-Wörterbücher.

Langenscheidts Lilliput-woordenboekjes. Beeld Studio V

Onder die naam worden ze nog altijd verkocht, voor de onverminderd schappelijke prijs van zo’n 4 euro per stuk. De reeks is wel drastisch gekrompen: het aantal buitenlandse talen is teruggebracht tot Frans, Spaans, Italiaans en Engels. Daar staan veertien nieuwe dialectwoordenboekjes tegenover (in onder andere het Bairisch, Schwäbisch en Plattdeutsch), die kennelijk geen last hebben van online concurrentie en nu tot de beter verkochte titels behoren.

In de bloeitijd van de Lilliputs was het andersom: regionale talen speelden geen rol, internationaal leken de opties juist grenzeloos. Langenscheidt kon al vroeg tientallen talencombinaties leveren, een aantal dat door samenwerking met uitgeverijen in andere landen (Larousse, Barnes & Noble) nog aanzienlijk werd vergroot.

Die verscheidenheid aan talen, van Grieks en Bulgaars tot Russisch en Portugees, maakt de oude Lilliputs extra aantrekkelijk voor verzamelaars, ook dankzij in Nederland minder courante combinaties als Dansk – Engelsk (1957), Français – Suédois (ca. 1960) of English – Latin (1965). Wie de serie compleet wil hebben, is dus wel even bezig en intussen levert zo’n groeiend rijtje groene, rode, witte en blauwe bandjes op de boekenplank een mooi miniregenboogje op.

Langenscheidts Lilliput-woordenboekjes. Beeld Studio V

Interessant detail: antiquariaten vragen soms meer dan 100 euro voor een bijzondere Lilliput. Bij particuliere aanbieders die de miniboekjes niet als verzamelobject kennen, ben je vaak met een paar euro klaar.