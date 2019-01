Groot gat ontdekt in de beveiliging van game Fortnite

De populaire game Fortnite. Beeld ANP

Het lek is ontdekt door beveiliger Check Point. Volgens het bedrijf is het lek veroorzaakt door gamestudio Epic Games, de maker van Fortnite. Kwaadwillenden kunnen phishing mails sturen vanaf een domein van Epic Games. Als een speler daar nietsvermoedend op klikt, zouden de aanvallers tokens kunen bemachtigen waarmee de identiteit van spelers worden gecontroleerd en waarmee op meerdere platforms kan worden ingelogd. Met deze tokens kunnen hackers zich voordoen als echte gamers.

Fortnite kan worden gespeeld op mobiele telefoons, op gameconsoles en op bijvoorbeeld de Nintendo Switch. Gebruikers kunnen zich via elk platform aanmelden en overal spelen. De gratis game telde eind vorig jaar 200 miljoen actieve spelers. Of iemand misbruik heeft gemaakt van het lek, is niet bekend. Checkpoint heeft de kwetsbaarheid naar eigen zeggen al in november gemeld bij Epic Games. Dat heeft kort daarop het gat gedicht.