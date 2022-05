Groot bezet is het Rotterdams Philharmonisch Orkest een heerlijk beest ★★★☆☆

Lahav Shani Beeld Marco Borggreve

Afgelopen weekend herdacht het Rotterdams Philharmonisch Orkest in de Doelen het Duitse bombardement op Rotterdam op 14 mei 1940, toen in minder dan een kwartier de binnenstad en de omringende wijken in vuur en vlam werden gezet. Er vielen meer dan 1100 doden.

Als eerste klinkt vrijdagavond Mahlers onvoltooide Tiende symfonie. Het enige nagelaten georkestreerde deel is als de bodem die onder Mahlers voeten weggeslagen was, toen zijn vrouw Alma een affaire met een ander kreeg. Onder leiding van chef-dirigent Lahav Shani sterft zelfs de wanhoop weg, een leeg en levenloos gevoel overvalt je. Als een laatste stuiptrekking slaakt het RPhO als een reusachtig orgel een noodlottige kreet. Een zucht van berusting hult de zaal weer in stilte.

Een ander gevoel van ontworteling overviel componist Kareem Roustom (50) toen hij als puber met zijn ouders van Syrië naar Amerika verhuisde. In 2019 componeerde hij een Vioolconcert waarin oost en west elkaar kruisen. In Rotterdam klinkt de wereldpremière.

Solist is Michael Barenboim (zoon van pianist en dirigent Daniel Barenboim). Hier en daar is het opwindende muziek, met in het derde deel bijvoorbeeld stuwende, Arabische ritmische figuren. Deel één, Fragments, klinkt te flarderig met geluidjes van gestopte trombones, vibrafoon en getik met strijkstokken die de langgerekte vioolsolo porren. De toon van Barenboim is te dun en expressieloos, de uitvoering treft geen doel.

Groot bezet is het RPhO een heerlijk beest. Dat wordt weer duidelijk in de Nederlandse première van de Eerste symfonie van de Duits-Israëlische componist Paul Ben-Haim (1897-1984). Filmische melodieën en Joodse dansritmes wisselen elkaar af. De altviolen brommen als wespen. Contrabassen en grote trom delen flinke klappen. Shani laat de vinnige violen vervallen in een treurmars, bijgezet door pauken en andere percussie. Triomf en treurnis zitten elkaar op de hielen.