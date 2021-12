GroenLinks wil ook 150 miljoen voor culturele sector als Nederland ‘Franse Rembrandt’ koopt

Koning Willem-Alexander en koning Felipe VI bij De vaandeldrager van Rembrandt toen het werk in 2019 in het Rijksmuseum te zien was bij de tentoonstelling Rembrandt-Velazquez. Beeld ANP

‘Straks hebben we wél een Rembrandt, maar geen culturele en creatieve sector meer’, stelt Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks). Het kabinet wil voor het schilderij geld uit de algemene middelen beschikbaar stellen – de aankoop gaat dus niet ten koste van de cultuurbegroting.

Toch was Westerveld verbaasd toen demissionair minister Ingrid van Engelshoven (D66) woensdag de Tweede Kamer berichtte over de voorgenomen aankoop. ‘Hoe zal ik het zeggen? De timing vond ik onhandig.’ De Kamer voerde recentelijk een debat over de coronasteunpakketten. Daaruit bleek dat er geen steun meer komt voor zzp’ers in de culturele sector.

‘Dat is een vervelende boodschap voor veel mensen, de vraag is of ze niet massaal de sector zullen verlaten na al 21 maanden inkomstenderving’, aldus Westerveld. ‘Als je nu zo veel geld over hebt voor dit kunstwerk, dan moet je ook zorgen voor geld voor de hedendaagse kunstenaars en zzp’ers.’

Aankoop afblazen

Volgende week zal de Tweede Kamer stemmen over de aankoop van het schilderij en over het amendement van GroenLinks. Een week later, nog voor Kerstmis, gaan de voorstellen langs de Eerste Kamer. Westerveld wil niet vooruitlopen op de vraag of de aankoop wat haar betreft zou moet worden afgeblazen zonder extra geld voor de cultuursector.

Kamerleden kunnen nog tot vrijdagochtend schriftelijke vragen indienen over onder andere het aankoopproces en het betaalde bedrag. Nederland wil 175 miljoen euro voor het schilderij betalen. Naast de 150 miljoen van het kabinet betaalt het Rijksmuseum 10 miljoen en de Vereniging Rembrandt 15 miljoen.

In Frankrijk zijn de reacties vooralsnog mild op het vertrek van Le porte-étendard, zoals De Vaandeldrager daar heet. ‘Frankrijk wil de dikbuikige met snor niet behouden’, stelt dagblad Le Monde vast. ‘Of beter gezegd: Het land kan hem niet betalen. Ook al is de buik goed, de snor vrolijk en het karakter hooghartig, 165 miljoen euro is te veel.’

Diplomatieke rel voorkomen

Dat bedrag – 10 miljoen lager dan de beklonken verkoopprijs – circuleerde in 2019 toen de Franse bankiersfamilie Rothschild het werk wilde verkopen. De Franse regering bestempelde het werk tot ‘nationale schat’ en kondigde een exportverbod af voor tweeënhalf jaar.

Die time-out was bedoeld om een herhaling te voorkomen van de diplomatieke rel in 2014. Destijds aasden zowel het Louvre als het Rijksmuseum op Rembrandts huwelijksportretten van Marten en Oopjen, ook in bezit van de familie Rothschild. Uiteindelijk werden de schilderijen voor 80 miljoen euro per stuk gekocht door beide musea. De twee doeken zijn sindsdien afwisselend in Parijs en Amsterdam te zien.

Het Louvre kreeg de vraagprijs niet bij elkaar gebracht voor De Vaandeldrager. Wel werd begin deze week bekend dat het belangrijkste museum in Parijs 165 miljoen euro krijgt van de dependance in Abu Dhabi. Voor dat bedrag mag het museum in de golfstaat de komende tien jaar de naam Louvre blijven gebruiken en bruiklenen tonen.

De Vaandeldrager was lang eigendom van de Engelse koning George IV. Baron James de Rothschild kocht het in 1840 op een veiling in Londen. Hij betaalde er 840 pond voor, met inflatie is dat nu omgerekend zo’n 105 duizend euro.