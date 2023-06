Griezeliger dan ‘Succession’ (want echt): de docuserie over de familie Murdoch

Het is precies een maand na het einde van de serie die misschien wel hét epos over onze moderne tijd genoemd mag worden. De finale van Succession kreeg terecht alle lof, maar het vervelende aan eindes is dat het daaropvolgende zwarte gat vaak meters diep is. Want wat moesten we nu zonder die vreselijke rijkeluiskinderen met nét iets te veel macht, geld en daddy issues?

Gelukkig kunnen we inmiddels uitwijken naar twee uitstekende vluchtwegen uit de Succession-krater, al lopen die wel uiteen van iets te realistische mediahorror tot een hilarische nepobaby-satire. Laten we beginnen met het ‘zuur’: de uitstekende documentaireserie The Rise of the Murdoch Dynasty (NPO Plus). In dit drieluik volgen we in grote lijnen de opkomst (het opkopen van Britse kranten), de ondergang (het hackschandaal bij krant News of the World), en de wederopstanding (de verkiezing van Donald Trump) van Rupert Murdoch, de Australische mediamagnaat die geldt als een van de architecten achter de grote ontwrichtingen van onze tijd. Huiveringwekkend om te zien hoeveel invloed Murdoch heeft op de politieke werkelijkheid, waarin liberale democratieën staan of vallen bij zijn grillen.

Rupert Murdoch met zijn oudste zoon Lachlan. Beeld VPRO

Gelukkig is de serie niet alleen maar angstaanjagend, en dat komt vooral door het smeuïge familiedrama. Succession – duidelijk geïnspireerd door de Murdochs – liet knap zien dat een magnaat niet automatisch een roedel nieuwe magnaten creëert, en ook de jongere Murdochs lijken bepaald niet voorbestemd om hun inmiddels 92-jarige vader ooit écht te kunnen opvolgen. Toch net iets te incompetent, toch net iets te weinig levenservaring.

Als je de politieke implicaties even wegdenkt, kun je best lachen om het nepotisme in de hoogste echelons van de macht, waarin de troonopvolgers vaak vooral incompetente sukkels blijken.

Gelukkig heeft HBO Max nog een schandalig onderbelichte serie die lekker vet de draak steekt met die thematiek, in de vorm van komedieserie The Righteous Gemstones, waarvan het derde seizoen momenteel wordt uitgezonden. De serie komt uit de koker van Danny McBride (bekend van cultserie Eastbound & Down), en draait om een familie van televisie-evangelisten die stinkend rijk werd met de verspreiding van het woord van God in grote megakerken. Helaas zijn de pater familias (John Goodman!) en zijn drie disfunctionele kinderen zelf allesbehalve vrij van zonden.

De makers richten hun pijlen met zichtbaar plezier op de drie kinderen, die elkaar – nog meer dan in Succession – naar de kroon steken met hun incompetentie, egoïsme en laakbaar gedrag in de strijd om de opvolging van hun vader. De serie heeft misschien niet de politieke relevantie van Succession, maar vormt wel degelijk een zéér geslaagde satire op religieuze hypocrisie, bevoorrechte nepobaby’s en rijke families.

Het ene verhaal over troonopvolging is het andere niet, maar met een horrordocu en een kluchtige komedieserie is het gapende zwarte gat van Succession prima opgevuld.