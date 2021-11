Grensrechter Franca Overtoom lachte stralender dan duizend zonnen

Frank Lammers had de rellen al zien aankomen en zijn ‘contacten in de politiek’ al voor het invoeren van de nieuwe maatregelen gewaarschuwd. Dat vertelde hij zondagavond aan tafel in Humberto. ‘Jongens, dit gaat mis. Dat kan ik je op een briefje geven.’ Hij maakte er een app-gebaar bij. Blijkbaar appt Frank Lammers zoals Dries Roelvink boeken schrijft, met één duim.

Ze hadden niet naar hem geluisterd. Maar hij had nog wel meer inzichten. Er staat een lege gevangenis in Almere, daar kan je al die relschoppers in opsluiten. En in Lelystad staat een ziekenhuis leeg. Maak daar nou een coronaziekenhuis van. Dat is zo leuk, hè, aan een talkshow. Dat je iemand uitnodigt om over het nieuwste seizoen van een gevierde serie te komen praten, en er gratis politiek en maatschappelijk advies bij krijgt.

Het was, zo laat op de zondag, de genadeklap na een weekend vol hel en verdoemenis. Op vrijdagavond werd het feestelijk ingeluid door Diederik ‘Ik mag dan straks wel stoppen als voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care en dus ook als lid van het OMT, maar ik blijf gewoon aanschuiven in alle praatprogramma’s. Ja, allemaal. Zo makkelijk komen jullie niet van me af. Voor mij is er geen vaccin, haha!’ Gommers bij Op1.

Eerst was er een compilatie van fragmenten die liet zien hoe slecht de zorg ervoor staat en hoe zwaar zorgmedewerkers het hebben, dat voor dramatisch effect muzikaal begeleid werd door Easy On Me van Adele. Daarna waarschuwde Gommers dat er de komende dagen verandering in de cijfers moet komen, anders komt er weer een spoedoverleg met het OMT, code zwart, lockdown, scholen dicht, et cetera.

Franca Overtoom, nadat verslaggever Jeroen Grueter had opgemerkt dat hij haar gebalde vuist had gezien. Beeld NOS

Op zaterdag kleurden de journaals en nieuwsrubrieken zwaailichtblauw. Door heel Nederland was het, zoals ze dat bij het NOS Journaal noemen, ‘onrustig’: brandende politieauto’s, brandende deelscooters, knallen van vuurwerk, knallen uit vuurwapens en jochies in zwarte jassen en capuchon die vernielen en mishandelen. Onrustig.

En terwijl zondagmiddag de straten en pleinen werden schoongeveegd declameerde Hubert Bruls in Buitenhof dat we de hele fucking (niet zijn woorden) winter in lockdown moeten als ‘de naleving van de maatregelen niet fundamenteel verandert en het aantal besmettingen niet substantieel daalt’. En toen moest het ergste dus nog komen.

Ging er dan helemaal niets goed? Jawel. Gelijk met Bruls’ gebrul maakte in Deventer Franca Overtoom haar debuut in de Eredivisie als eerste vrouwelijke assistent-scheidsrechter ooit. Het ging goed, zei ze na afloop voor de camera van NOS Studio Sport. Ze was erg blij met één beslissing in het bijzonder, waarbij ze niet vlagde voor buitenspel bij een doelpunt. Het bleek, na een lange check van de VAR, de juiste beslissing. Toen de wedstrijd weer verder ging, balde ze even een kleine, triomfantelijke vuist. Dat was verslaggever Jeroen Grueter niet ontgaan, die Overtoom ernaar vroeg. Ze barstte uit in een lach, stralender dan duizend zonnen. Een zilveren randje om een treurig, donkergrijs novemberweekend.