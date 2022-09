Grappig en raak laat Björk haar licht schijnen op haar eigen albums ★★★★☆

Sonic Symbolism, laat u door de hoogdravende titel niet afschrikken, is een wat onbescheiden podcast. In de serie laat de IJslandse zangeres en liedschrijver Björk, op eigen uitnodiging, haar licht schijnen op ook nog eens haar eigen werk. Maar als iemand dat mag doen, dan is dat natuurlijk Björk. Haar werk is zo uniek en nog altijd volmaakt intrigerend: daar wil je het fijne van weten. Het liefst van degene die er het meeste verstand van heeft.

Björk vertelt per aflevering over één van haar grote albums, in de aanloop naar haar nieuwe plaat Fossora, die vrijdag verschijnt. Ze geeft als aftrap trefwoorden die volgens haar het beste bij het besproken werk passen. Het klinkt zweverig, maar wie Björks albums kent, kan echt wel uit de voeten met begrippen als ‘verlegen, mohair, boodschapper en zilver’, als typeringen voor haar debuut Debut uit 1993. De ‘sonische symbolen’ uit de podcasttitel zijn niet meer dan een kapstok voor een onderhoudend gesprek.

Björk praat met een oude IJslandse vriendin en filosoof en met een kennis uit de muziekindustrie van Reykjavik, met wie ze altijd zo fijn over muziek stond te praten in de platenzaak. Wat Sonic Symbolism zo interessant maakt, is de visie van Björk op diezelfde muziekindustrie, waar zij ineens deel van uitmaakte na dat verbluffende debuut.

Begin jaren negentig begon de muziekwereld volgens Björk afscheid te nemen van het overdreven mannelijke, van ‘het patriarchaat van de rock’. Toen de muziek elektronischer werd, kwam er volgens haar pas ruimte voor vrouwelijkheid. Maar op tekstueel gebied viel er nog een wereld te winnen: ‘Er waren nog altijd maar heel weinig teksten over gevoelens van vrouwen die gewoon een beetje hun ding aan het doen waren.’ Op de achtergrond horen we de tekst bij het nummer Like Someone in Love: ‘Lately, I seem to walk as though I have wings. Bump into things. Like someone in love.’

Een verhandeling over de superieure plaat Homogenic (1997) is ook al zo raak. En grappig. Björk mengde stuurse elektronica met romantische strijkers, en bezong vele aspecten van haar leven. ‘Vrouwelijke artiesten konden in die tijd vaak maar één ding zijn; óf stoer, óf erg aantrekkelijk. Anders was het niet te verkopen. Ik wilde graag de ene keer suf zijn en de volgende keer scherp en grappig. Ik wilde me verkleden als een clown, en daarna ook gewoon een keer sexy zijn.’ Na een korte overpeinzing: ‘Eigenlijk wilde ik dus niet die ene - en enige - smurfin zijn. Ik wilde álle smurfen zijn. Dat was mijn rebellie.’ Luisteren dus.