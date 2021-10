Grappen over trans kutjes zijn niet tegendraads

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

In een sportkantine hoorde ik een man tegenover een groep andere mannen opscheppen dat hij die nacht de beste pijpbeurt van zijn leven had gehad. Ik was hartstikke blij voor hem. Iemand vroeg of hij wel zeker wist of de pijper in kwestie een vrouw was. Iedereen lachen natuurlijk, een man die een andere man pijpt, wát een beeld. De grappenmaker deed er snel een schepje bovenop: ‘Of was het zo’n omgebouwde?’ Iedereen weer lachen.

Eén man deed niet mee aan de bloedgeile orgie van heterohumor. Hij verpestte de sfeer door te vragen of we dit nou echt grappig vonden. ‘Moet kunnen toch’, was de min of meer collectief gemompelde repliek.

Donderdag zat cabaretier Guido Weijers bij Op1 om de opinie te verdedigen dat je ‘absoluut altijd overal grappen over moet kunnen maken’. Hij sprak het uit alsof het nogal een statement was. Aanleiding was een relletje rondom grappen over transgender personen van Dave Chapelle. ‘Opnieuw dreigt een comedian gecanceld te worden’, ronkte de inleiding van het item, hoewel comedians eigenlijk nooit worden gecanceld.

‘Als cabaretier heb je de morele plicht om buiten de lijntjes te kleuren’, dreunt Weijers op, ‘om mensen anders te laten denken dan ze al denken.’ Maar gebeurt dat hier nou echt? ‘Ik zeg niet dat transgender vrouwen geen vrouwen zijn’, begint Chapelle, ‘maar de kutjes die zij hebben... snap je wat ik bedoel?’ Daarop lacht de hele zaal, iedereen denkt precies hetzelfde. Chapelle kleurt niet buiten de lijntjes, hij geeft zijn publiek een kleurplaat.

Laten we niet doen alsof dat tegendraads is. De heersende moraal is dat grappen over trans kutjes best moeten kunnen. Dat vond iedereen aan tafel bij Op1 en dat vond bijna iedereen in de sportkantine. Niet meelachen en uitspreken dat je het eigenlijk maar niets vindt, dát is tegendraads.