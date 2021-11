Grandelavoix voert de 500 jaar oude muziek van Josquin uiterst levendig uit ★★★★☆

Goed hoesje: op het nieuwe album van vocaal ensemble Graindelavoix zien we het bekende (maar vermoedelijk niet authentieke) portret van Josquin in een doodskopvariant. Josquin, the Undead heet het dan ook, verwijzend naar de postume populariteit van de vijfhonderd jaar geleden overleden polyfonist. Bovendien hebben veel van de stukken op dit album met de dood te maken.

De wijze waarop Josquins muziek wordt uitgevoerd, is juist zo levendig als maar kan. Voor Graindelavoix, opgericht in 1999 door Björn Schmelzer, zijn de noten eerder vertrekpunt dan leidraad, bewust als de zangers zijn van de afstand tot het verleden. Inspiratie wordt gevonden in mediterrane zangtradities; de rauwe randjes, glijtonen en individualiteit worden omarmd.

Daarmee lokt Graindelavoix sterk uiteenlopende reacties uit, maar de sceptici moeten toch weer eens gaan luisteren. De kenmerkende hartenkreetzang heeft meer kern en diepte gekregen, de versieringen worden beter gedoseerd, de zangers zijn dienstbaarder aan elkaars lijnen. Spookachtig, Baisez moy, en de ‘dodendans’ Petite Camusette.

Graindelavoix Josquin, the Undead Klassiek ★★★★☆ Glossa