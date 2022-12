Grande dame van de hedendaagse kunst Cokkie Snoei zet een punt achter haar galerie

Cokkie Snoei in haar galerie in Rotterdam. Beeld Pauline Niks

‘Stoppen? Nee, dat kan niet. Ze is zo verweven met haar galerie!’ De Nederlandse kunstwereld lijkt het niet te willen weten, blijkt uit de reacties. Toch houdt Cokkie Snoei na 33 jaar op met haar galerie in Rotterdam. ‘Met pensioen?’, reageert een andere galeriehouder verontwaardigd, alsof dat een vreemde ziekte is. Maar de grande dame van de Rotterdamse kunstscene houdt het echt voor gezien.

Snoei (66) vindt die verontwaardiging wel amusant: ‘Kennelijk is het een taboe om te stoppen.’ De allerlaatste tentoonstelling met kunst van Eveline Visser is nu opgesteld in haar galerie aan de Mauritsweg, in een statig 19de-eeuws pand met barokke plafondschilderingen. Tijdens de opening klonk een speciaal Cokkie Snoei-feestlied: ‘Koop iets kleurigs, maar wel een beetje geil, bij Cokkie Snoei, oei, oei!’ Er ontstond een polonaise, terwijl galerie-openingen meestal nette recepties zijn. Bij Snoei gaat het anders.

Het verhaal van Snoei als eigenzinnige galeriehouder begint in 1986. Ze werkte als copywriter en fondsenwerver toen ze op het idee kwam een kunstimpresariaat te beginnen: ‘In de reclame waren er bureaus die fotografen of artdirectors vertegenwoordigden. Galeries of kunstimpresariaten bestonden nauwelijks, al helemaal niet in Rotterdam.’ Zo begon ze haar eerste bedrijf: Rotterdam Art Promotion.

Cokkie Snoei in 1991, tijdens de opbouw van de expositie ‘Paintings Are Made for Dentists I/II’.

Hoe ging u destijds te werk?

‘Ik benaderde bedrijven die net waren gestart of gingen verbouwen. Dan ging ik langs bij de directeur met een grote map vol afbeeldingen van kunstwerken.’

Haar portfolio bestond uit zo’n twaalf Rotterdamse kunstenaars. ‘Ik koos op gevoel.’ Die aanpak had succes: ‘Vaak wilden ze iets kopen voor in de directeurskamer of vergaderzaal. Ik verdiende er goed mee.’

Vanwaar dan een galerie beginnen?

‘Ik werd het zat dat mensen me vroegen: ‘Hebt u ook Corneille?’ of ‘Hebt u niet een mooi havengezicht?’. En belangrijke kunstcollecties en verzamelaars namen me niet serieus, die kochten alleen van galeries. Een galerie is voor hen een stempel van goedkeuring. Bovendien kon ik mijn kunstenaars niet vooruit helpen met verkopen aan het bedrijfsleven.’

Waarom niet?

‘Kijk, een groot schilderij in een vergaderzaal krijgen is mooi, maar niemand die het ziet. Er komt geen museumdirecteur naar kijken, bedoel ik.’

Dus waagde ze de sprong en opende een galerie in de Witte de Withstraat in Rotterdam: ‘Ik was echt het branietype, ik ging helemaal New Yorks qua maatvoering, een helwitte galerieruimte meer dan twee keer zo groot als wat ik nu heb.’

Ik hoorde dat u in die tijd een soort cultfiguur was in Rotterdam.

‘Ja, dat klopt wel. Aan mij kleeft het stempel dat ik werk met seks, drugs en rock-’n-roll. Het was ook de tijd dat ik Nan Goldin en Larry Clark liet zien.’

Twee nu heel grote Amerikaanse namen dus, die de zelfkant van Amerika lieten zien: seks, drugs, drank, geweld. Terwijl de ‘serieuzere’ galeries nog in de ban waren van de neo-expressionistische stroming uit Duitsland. Die verkochten schilderijen van bijvoorbeeld Georg Baselitz en Anselm Kiefer. Fotografie als kunstvorm werd nog amper serieus genomen: ‘Ik verkocht foto’s van Nan Goldin voor maar 900 gulden (zo’n 400 euro, red.). Had ik er toen zelf ook maar een gekocht!’

Toen het pand waar haar galerie in zat werd overgenomen door ‘louche vastgoedmensen’ verliet ze Rotterdam. Ze begon een kort avontuur in Amsterdam, tussen andere galeries in de Jordaan. Twee jaar later keerde ze terug, naar het huidige pand aan de Mauritsweg. Later heeft ze nog twee keer een dependance in de hoofdstad geopend, en gesloten: ‘Amsterdam vond ik letterlijk en figuurlijk beklemmend. Ik keek zo bij de kapper aan de overkant naar binnen. En toen ik tijdens de eerste tentoonstelling wat kunstwerken had verkocht, wisten meteen alle galeriehouders in de straat ervan. Wat een klepclub!’

Cokkie Snoei en Jaap Noordermeer in 1989 op de tentoonstelling ‘Vanuit mijn standpunt’, met schilderijen van Noordermeer. Beeld privécollectie

Zelf vindt Snoei het lastig haar smaak te omschrijven. Drie jaar geleden organiseerde ze een jubileumtentoonstelling met kunstenaars van verschillende generaties door elkaar: wereldberoemde fotografen Boris Mikhailov (84), Larry Clark (79) en Pieter Hugo (46), maar ook tegendraadse Nederlandse kunstenaars als Erik van Lieshout (54), Lily van der Stokker (68) en Koes Staassen (37).

Tijdens de opening hield kunstverzamelaar Joop van Caldenborgh, oprichter van museum Voorlinden in Wassenaar, een toespraak. Hij noemde Snoeis selectie van kunst ‘gewaagd en uitgesproken’: ‘Het moet schuren, je moet je eraan kunnen ergeren en tegelijkertijd de schoonheid ervan inzien.’

Wat is het moeilijkste aan het hebben van een galerie?

‘De galeriewereld is te commercieel geworden, daarom stop ik. Als je op hoog niveau wil meedraaien, moet je naar internationale kunstbeurzen. Dat kost klauwen met geld, tienduizenden euro’s. Ik doe die beurzen al een aantal jaar niet meer, en dat vind ik niet goed van mezelf. En omdat ik geen zin heb om weg te sukkelen, kap ik er liever mee.’

Wat gaat u het meest missen?

‘Daar wil ik nog niet over nadenken. Daar heb ik me voor afgesloten. Dat voel ik over een paar maanden wel.’

Mocht ze zich gaan vervelen, dan heeft ze nog wel een idee: ‘Ik vind dat Nederlandse kunstenaars beter moeten worden gepromoot. We doen dat te democratisch hier, we laten het braaf over aan de musea en de overheid. We kunnen wel wat leren van die sneaky Amerikaanse methode, waarbij verzamelaars samenwerken met musea en galeries om een kunstenaar op de kaart te zetten.’ Daar zou Snoei zich wel voor willen inzetten: ‘Maar alleen als ik daar straks zin en fut voor heb.’

