‘Gran Turismo’ is vooral een glimmende racegamecommercial ★★☆☆☆

Archie Madekwe in ‘Gran Turismo’ van Neill Blomkamp.

Is Gran Turismo de eerste film die laat zien in hoeverre de kwaliteiten van gamers nut hebben in de echte wereld? Regisseur Neill Blomkamp (District 9) schetst het leven van Jann Mardenborough, deelnemer aan een markante competitie van autobedrijf Nissan en de videogametak van Sony. Spelers van Gran Turismo, de gelauwerde en op realisme geënte Playstation-racegamereeks, maakten hierin kans op een échte racecarrière. Waargebeurd.

Helaas heeft Gran Turismo verder weinig te bieden. De veelal door dronecamera’s gevangen races zijn weinig opwindend. Een romantisch subplot loopt vanaf het begin dood. Drama komt niet van de grond. Wel is een overdaad aan productplaatsing van Sony. En de gedachte dat hier weinig meer resteert dan een glimmende racegamecommercial.