Grafisch ontwerper Milton Glaser (1929-2020) maakte voor zijn geliefde New York het logo dat we allemaal kennen

Het is zo’n bekend logo dat veel mensen zich niet realiseren dat iemand het ooit heeft ontworpen. Op de achterbank van een taxi krabbelde grafisch ontwerper Milton Glaser in 1976 met een rood potlood vier tekens, I❤️NY. Vlak nadat een radeloze VVV-directeur advies had gevraagd hoe hij toeristen kon lokken naar een stad die werd geteisterd door hoge criminaliteit en een daarmee samenhangend slecht imago.

Er is geen ander stadslogo dat succesvoller en bekender is dan I❤️NY. En vaker nagemaakt. New York heeft drieduizend rechtszaken aangespannen wegens plagiaat. Maar de stad heeft het ervoor over: het is een optimistisch logo dat inmiddels evenzeer bij New York hoort als het Empire State Building.

Glaser, in 1929 geboren in stadsdeel The Bronx, overleed op 26 juni in de stad waar zijn hart ook letterlijk lag: New York. Glasers oeuvre omspant zeventig jaar. Zijn ontwerpinvloed, ook in Nederland, is enorm. De psychedelische tekenstijl waarmee hij doorbrak, was dominant in de popcultuur van de jaren zestig en zeventig. Hij maakte logo’s, boekomslagen, lettertypes, posters maar ook het Sesamstraat pretpark in Pennsylvania.

Bob Dylan

Van alle honderden posters die hij maakte, is die van Bob Dylan uit 1966 de meest bekende. De jonge zanger is zichtbaar in zwart profiel. Op zijn hoofd krult woest haar in een wirwar van regenboogkleuren omhoog. Het is een poster, maar ook kunst, opgenomen in de collectie van het Museum of Modern Art in New York.

Het is Glasers verdienste dat hij net zo makkelijk die vrolijke en zwierige affiches maakte, als een simpel krachtig logo. De uit Hongaars-Joodse immigranten geboren Glaser was een veelvraat qua stijlopvattingen. De kleur en humor in zijn werk was een reactie op het strenge en sobere modernisme van die tijd. Maar hij leende net zo makkelijk bij Bauhaus als popart, bij Italiaanse renaissanceschilders als Art Nouveau.

Emotionele lading

I❤️NY is belangrijk geweest voor de ontwikkeling van het ontwerpvak omdat het de kracht van visualisatie onderstreept. Toen Glaser de opdracht kreeg van de stad, was er al een slogan: I Love New York. Wat Glaser deed is de zin omtoveren in een logo: Het zijn geen woorden, maar toch is het een boodschap. En het hartje maakt dat de boodschap emotionele lading krijgt die de zin mist. Het pompt er leven in en het straalt vooral optimisme uit dat de stad op dat moment heel goed kon gebruiken.

Glasers band met de stad is diep: hij stichtte New York Magazine in 1968, dat nog steeds zijn logo draagt en had er sinds begin jaren zeventig zijn eigen ontwerpstudio. Misschien was hij niet een pure reclameman - hoewel hij voor de succesvolle serie Mad Men advertenties zou maken. Maar hij wist wel wat communiceert. Toen de oprichters van Brooklyn Eagle Brewery in de jaren tachtig bij hem kwamen, vroeg hij: ‘Waar hebben jullie die adelaar voor nodig, als je Brooklyn al heb.’ De adelaar ging eruit en het logo werd een schuimende, vette, vriendelijke B. Omdat ze geen geld hadden, betaalde Brooklyn Brewery Glaser in aandelen, die nu miljoenen waard zijn.

Glaser heeft gezegd: ‘Er zijn drie reacties mogelijk op een ontwerp: Ja, nee en wow. Wow is waarop ik mik.’ Dat wow-effect was er ook toen hij in 2001 zijn beroemde stadslogo opnieuw maakte, nadat de Twin Towers vielen: I❤️NY MORE THEN EVER. Het linkeronderkantje van het hart is licht gebutst. Het was opnieuw een rake verbeelding van de veerkracht van de stad waar hij zijn leven lang woonde, werkte en dit weekeinde op 91-jarige leeftijd overleed.