‘Gracieus oud worden’ is een seksistische term, vindt actrice Julianne Moore

Floortje Smit, filmrecensent, werpt haar blik op de hedendaagse beeldcultuur.

Feitelijk zijn er twee smaken: je kunt ouder worden, of doodgaan. Maar het líjkt alsof er een derde is, stelde actrice Julianne Moore in een interview met tijdschrift As If: gracieus ouder worden. ‘Compleet seksistische term’, aldus Moore (60). ‘Is er een ‘ongracieuze’ manier? En waarom praten we erover alsof we er controle over hebben?’

Wonderlijk begrip inderdaad, gracieus ouder worden. Wat bedoelen mensen daarmee? Dat je zichtbaar geen 20 meer bent, maar rimpels zich beperken tot die guitige lachplooitjes bij je ogen. Dat je schitterend grijs bént, en niet wórdt. Dat je natúúrlijk geen afgetraind lijf meer hebt, maar ook geen blubberbuikje, hangbillen of flapperarmen. Dat je niet dik bent, maar ook geen ingevallen bekje hebt. Wie plastische chirurgie gebruikt is af, tenzij het niet opvalt.

Niemand bedoelt: dat je de tijd hebt gehad je te verrijken met kunst, cultuur en levenservaringen. Moore: ‘Als kinderen leren we dat persoonlijke groei klaar is zodra je van school komt. Maar hoe dagen we onszelf daarna uit? (…) Hoe navigeren we zó door het leven dat we fundamentele ervaringen opdoen? Daar zou ouder worden over moeten gaan.’

Nu worden daar steeds vaker films over gemaakt, maar die blijven bevolkt door ‘gracieus oudere’ acteurs. Geen nieuwe gezichten: wie als dertiger doorbreekt, geldt als laatbloeier, met Bryan Cranston (Breaking Bad) als de uitzondering die de regel bevestigt. Met andere woorden: we kijken naar mensen die al bloedmooi waren. Naar types voor wie het uiterlijk onderdeel uitmaakt van hun baan, met geld voor de beste kappers, macrobiotische koks, schoonheidsspecialisten, plastische chirurgen en tijd voor urenlang sporten en/of yoga. Als je van je uiterlijk een dagtaak maakt, kun je ouderdom tot op zekere hoogte prima onder controle krijgen, leert Hollywood ons. Ook acteurs ontkomen er niet aan: Stanley Tucci en George Clooney gelden als de gouden standaard; een babyface (Leonardo DiCaprio) of buikje (Ben Affleck) wordt bespot.

Bij het artikel verscheen een covershootfilmpje van Moore. Iemand masseert haar arm, een ander föhnt haar rode lange haar. Ze lacht terwijl er van alle kanten aan haar wordt geplukt en is oogverblindend mooi. Natuurlijk heeft ze gelijk. Maar zelf houdt ze de ‘gracieus oud’-mythe ook in stand – wie mee wil doen in Los Angeles kan niet anders. Daar komen we dus nooit van af. We kunnen hooguit oud en wijs genoeg zijn om onszelf niet aan die vorm van ‘oud’ te spiegelen.