Gouwe ouwen uit de fotocollectie van het Stadsarchief Amsterdam tonen de moderne geschiedenis van Amsterdam

In 1957 fotografeerde Emiel van Moerkerken de ‘Kolenkit’, de Nederlandse Hervormde 'Opstandingskerk' op het Bos en Lommerplein in Amsterdam. Beeld B. van Moerkerken

Henk Jonker (1912-2002) heeft een opmerkelijke levensgeschiedenis. Toen Nederland werd bezet door nazi-Duitsland, werkte hij bij het bevolkingsregister van de gemeente Amsterdam. Hij ging in het verzet en vervalste persoonsbewijzen. Van fotograaf Maria Austria, een medeverzetslid, leerde hij fotograferen.

Na de oorlog richtte Jonker met onder andere Austria, inmiddels zijn geliefde, het later zeer succesvolle fotopersbureau Particum op. De twee trouwden, maar Jonker zou haar later verlaten om vervolgens afwisselend in Spanje en Nederland te wonen. Opvallend zijpad in zijn carrière: in Spanje bakte hij vier jaar patat. Toen hij daarmee stopte, ging hij werken bij fotostudio Harry Pot, waar hij onder andere rekwisieten regelde voor fotoshoots voor Avenue en Libelle. Op gevorderde leeftijd begon hij met schilderen, mede om zijn oorlogstrauma’s beter te kunnen verwerken.

Het is een geluk voor de fotografie dat de geschiedenis hem een camera in de handen heeft gedrukt. Jonker had oog voor mensen, bewijzen zijn portretten en reportagefoto’s. Neem het beeld dat hij in 1951 schoot van een verfomfaaid meisje met een hond in een woonwagenkamp aan de westrand van Amsterdam. Die locatie weten we dankzij de titel van de opname: ‘Woonwagenkamp op Osdorperweg 705', de plek waar nu autosloperij Rooie Ben is gevestigd.

Henk Jonker, 'Woonwagenkamp op Osdorperweg 705' (1951). Beeld MAI

Jonker heeft de foto vanaf een laag standpunt gemaakt, waardoor een woonwagen achter het meisje zichtbaar is, en een vrouw die van daaruit de fotograferende vreemdeling in de gaten houdt. Het gezicht van het kind licht engelachtig op. Vermoedelijk is dat accent aangebracht in de donkere kamer – een truc die meer fotografen gebruikten.

De opname maakt deel uit van de tentoonstelling Al die Amsterdamse mensen… Foto’s 1935-1975 in het Stadsarchief Amsterdam. Die laat 147 afdrukken zien die te danken zijn aan een gelukkige beslissing.

Vintage prints

Iets meer dan vijftig jaar geleden kreeg Wim Vroom, destijds conservator van het Stadsarchief Amsterdam met een passie voor fotografie, een lumineus idee: waarom de ontwikkelingen in de stad niet laten vastleggen door hedendaagse fotografen? In 1972 werden de eerste ‘documentaire foto-opdrachten’ verleend. Nog steeds krijgen drie fotografen elk jaar subsidie om iets bijzonders in de stad te vereeuwigen. Al het gemaakte werk wordt toegevoegd aan de collectie van het Stadsarchief Amsterdam.

Kort na het begin van dit project kwam de gedachte op dat Amsterdams werk van oudere fotografen, van wie sommigen al half vergeten waren, eigenlijk ook in de collectie zou moeten worden opgenomen. Dit leidde tot de ‘historische foto-opdrachten’: tussen 1978 en 1988 werden in de archieven van 27 fotografen (nu allemaal overleden) zo’n 50 beelden uitgezocht. Daarvan werden nieuwe afdrukken gemaakt – het belang van vintage prints werd toen nog niet ingezien. Iedere fotograaf ontving in totaal 5.000 gulden.

Op deze manier vloeiden ruim 1.300 afdrukken naar de collectie. Hieruit is een selectie gemaakt voor de tentoonstelling die nu is te zien. Het is de eerste expositie sinds de pensionering van fotoconservator Anneke van Veen, na meer dan veertig jaar dienstverband bij het Stadsarchief Amsterdam. Ze werd, opvallend genoeg, niet opgevolgd door een fotografie-expert, ook al bezit het archief een enorme fotocollectie. De conservator stadsgeschiedenis van de gemeentelijke instelling heeft de nieuwe tentoonstelling samengesteld.

Die is chronologisch opgebouwd. Dus: beelden van de jaren dertig, de oorlog, de wederopbouw, de toenemende welvaart, de hippietijd. Menig Amsterdammer zal zich uit nostalgie hieraan laven, maar deze keuze maakt de expositie wel enigszins voorspelbaar. Overbekende foto’s van Ed van der Elsken versterken die indruk.

Gelukkig hangt er ook sterk werk van fotografen die veel minder gevierd zijn. Zoals Henk Jonker. En Kryn Taconis, die eveneens in het verzet zat en de eerste en enige Nederlander is die tot het beroemde internationale fotocollectief Magnum behoorde. Zijn actiefoto van een wedstrijd voor fietsbestellers (1953) toont de verbetenheid van de deelnemers goed. Bijzonder is ook een opname van de eerste autoshow in het nieuwe RAI-gebouw (1961). Maker Jan Versnel had vooral oog voor het geometrische dak.

De eerste autoshow in de Europahal van de RAI, in 1961 gefotografeerd door Jan Versnel. Beeld MAI

De expositie toont niet alleen Amsterdammers, zoals de titel – een strofe uit het lied Aan de Amsterdamse grachten – suggereert, maar ook stadsgezichten. Emiel van Moerkerken schoot in 1957 met stemmig licht de toen nog eenzaam op het Bos en Lommerplein staande Opstandingskerk (alias de ‘Kolenkit’, vanwege de vorm van haar toren), met voetballende jongens op de voorgrond. Op de plek waar Van Moerkerken moet hebben afgedrukt, ligt nu de drukke ringweg A10.

Een bijna tegengestelde sfeer heeft het werk van de architectuurfotograaf Jaap d’Oliveira. Hij werd onder meer opgeleid door de beroemde Albert Renger-Patzsch, een Duitse fotograaf die tot de Nieuwe Zakelijkheid werd gerekend. D’Oliveira vereeuwigde in 1961 in de trant van deze stroming – strak, zonder opsmuk – nieuwbouwflats in de wijk Slotervaart.

Mede dankzij steun van het Amsterdamse Fonds voor de Kunst, die de documentaire en historische foto-opdrachten financierde, heeft het Stadsarchief Amsterdam tot dusver meer dan 8.000 afdrukken verzameld van ruim 160 fotografen. Die laten niet alleen een beeld zien van een eeuw stadsgeschiedenis, maar ook van de Nederlandse fotografie.

Al die Amsterdamse mensen... Foto’s 1935-1975, Stadsarchief Amsterdam, t/m 12/2.