Gouden Televizier Ring 2018 voor ‘Beau five days inside’

De Gouden Televizier Ring 2018 is met 52 procent van de stemmen gewonnen door Beau five days inside (RTL4). De andere genomineerden waren De Luizenmoeder (Avrotros) en Expeditie Robinson (RTL 5). De Gouden Televizier Ring werd uitgereikt door zwemmer Maarten van der Weijden.

Beau van Erven Dorens met de gouden Televizier-Ring om zijn vinger. Foto ANP Kippa

Beau van Erven Doren won ook de prijs voor beste presentator. Hij troefde in die categorie Humberto Tan en Johnny de Mol af. Beau five days inside is een documentaireserie waarin hij vijf dagen verblijft in instellingen als een hospice, een tbs-kliniek of brandwondencentrum.

Ilse Warringa, alias juf Ank in De Luizenmoeder, heeft de Zilveren Televizier-Ster gewonnen voor beste acteur/actrice. Vorige week won ze op het filmfestival in Utrecht ook al een Gouden Kalf. Warringa, medeschrijver van de serie, versloeg haar Luizenmoeder-collega Jennifer Hoffman. Zij maakte met de rol van Hannah, een van de moeders die regelmatig op het schoolplein van basisschool De Klimop staat, ook kans op deze prijs. Ook Lies Visschedijk, die Soof speelt in de gelijknamige serie, wist haar nominatie niet te verzilveren.

Het is dit jaar voor het eerst dat de prijs voor acteur en actrice is gecombineerd. De vrouwen gaven de mannen echter het nakijken bij de laatste drie kanshebbers.

Beste jeugdprogramma

De Gouden Stuiver voor beste jeugdprogramma ging naar de scripted realityserie De eindmusical (AVROTROS). Bommetje en De Viralfabriek waren ook bij de laatste drie. Vlogger Kaj Gorgels kreeg de Televizier Talent Award. Hij won van medegenomineerden Ellie Lust en Nienke Plas.

De Digital Impact Award, die dit jaar voor het eerst werd uitgereikt, ging naar Wie is de mol?. De prijs gaat naar televisiemakers die de kijkers ook online of via een app goed weten te bereiken. Naast Wie is de mol? waren ook Expeditie Robinson en Zondag met Lubach genomineerd.