Gouden Strop voor misdaadroman ‘Vogeleiland’ van Marion Pauw

Marion Pauw (Tasmanië, 1973) neemt hiermee voor de tweede keer de Gouden Strop in ontvangst. In 2009 viel haar thriller Daglicht al in de prijzen. Zij is de eerste vrouwelijke Nederlandse auteur met zo’n dubbelslag. Aan de prijs is een bedrag van 10 duizend euro verbonden plus een sculptuur van Marianne van den Heuvel. De prijs wordt sinds 1986 door een vakjury toegekend.

In Vogeleiland draait het om de zussen Marianne en de jongere Nicole. De eerste is op haar 15de van huis weggelopen, de tweede heeft dat nooit begrepen. Het is zelfs maar de vraag of Marianne nog in leven is. Om haar trauma te bezweren besluit Nicole de verdwijning te gaan uitzoeken.

Uit het juryrapport: ‘Vogeleiland is geschreven is door een auteur die de lezer weet mee te slepen in een geschiedenis die onschuldig begint maar steeds luguberder wordt. Een boek dat de juryleden in één ruk uitlazen, dat een fraaie spanningsboog heeft en door de originaliteit van het verhaal zich lastig laat voorspellen.’

De overige genomineerden waren Gerrit Barendrecht met De Russische connectie (Luitingh-Sijthoff); Bas Haan met Lenoir (Ambo Anthos) en Thomas Olde Heuvelt met Orakel (Boekerij).

Tijdens de bijeenkomst werden meer prijzen verdeeld. Zo ging De Schaduwprijs voor het beste debuut naar misdaadjournalist Bas Haan voor zijn policier Lenoir. De publieksprijs van het lezersplatform Hebban werd toegekend aan Anya Niewierra voor haar thriller De Camino.