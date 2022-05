Gouden Palm voor Zweedse cineast Ruben Östlund (Triangle of Sadness), drie prijzen voor België

Ruben Östlund met zijn Gouden Palm. Beeld ANP / EPA

Ruben Östlund, zojuist bekroond met de Gouden Palm voor zijn satirische komedie Triangle of Sadness, vraagt of het galapubliek even een oerschreeuw wil slaken. ‘Precies zoals bij de vorige keer toen we wonnen.’

Het publiek in het festivalpaleis gehoorzaamt de 48-jarige Zweed, die de stemming in het festivalpaleis zaterdagavond opzweept met armgezwaai. Östlund won in 2017 al eens de hoofdprijs van het Cannes filmfestival met The Square, zijn satire op de kunstwereld. Hij laat zich voor zijn scenario’s graag inspireren door studies naar menselijk kuddegedrag en sociaal onvermogen. Triangle of Sadness volgt een vrouwelijk influencer en een mannelijk topmodel tijdens een grandioos ontspoorde bootreis voor de superrijken. De kapitein van het schip, een alcoholische marxist, wordt gespeeld door de Amerikaanse steracteur Woody Harrelson. Östlund, met zijn tweede Palme d’Or in de hand: ‘Ons doel was een écht opwindende film te maken. Een film met een provocatieve inhoud, een film die vragen oproept, maar tegelijk ook vermaakt, waar je ook gewoon veel lol om hebt terwijl je kijkt, maar die je óók iets om over te praten geeft na afloop. Het moest een ervaring zijn. Het unieke van de bioscoop is dat we sámen kijken. En ik ben zo blij dat de jury dit eert!’

De negenkoppige jury onder leiding van de Franse steracteur Vincent Lindon (62) besloot de tweede prijs van het festival te splitsen. Eén Grand Prix voor Stars at Noon van de invloedrijke Franse cineast Claire Denis (76), die eerder nooit zo op waarde werd geschat in het ‘eigen’ Cannes, maar nu won voor haar wankel geacteerde doch intrigerende romantische thriller, waarin een Britse olie-attaché en een sekswerker-journalist vastlopen in een Zuid-Amerikaans militaire regime.

Veranderlijke vriendschap

De tweede Grand Prix ging naar Close van Lukas Dhont (31), een uiterst geraffineerd drama over de diepe en plots veranderlijke vriendschap van twee tienerjongens, Rémi en Léo. ‘Het is een persoonlijke film’, sprak Dhont eerdere deze week bij een interview op een dakterras in Cannes. ‘Ik was iemand die het gevoel had niet tot de groep meisjes te behoren, en ook niet tot de groep jongens. Dat heeft een bepaalde eenzaamheid gecreëerd, een gevoel van schaamte. Ook omdat ik daar niet echt over wilde praten. Vooral jongens die zeer dichtbij wilden komen hield ik op afstand. Die duwde ik weg, of ik verraadde de vriendschap. Ik wilde een film maken die een ode kon zijn aan de vrienden die ik ben kwijtgeraakt.’

De Vlaming Dhont won in Cannes eerder al de prijs voor het beste debuut, de caméra d’or, met zijn transgender-balletdrama Girl.

De Belgische regisseur Lukas Dhont met de Belgische actrice Eden Dambrine. Beeld AFP

De regieprijs (ook wel derde prijs) ging naar Park Chan-wook (58), voor zijn romantische en speelse politiethriller Decision to leave, waarin een politiedetective verliefd wordt op een vrouw die van moord wordt verdacht. De cineast, onder meer van de cultklassieker Oldboy, is al decennia een van de bepalende regisseurs binnen de Zuid-Koreaanse cinema.

Ook de juryprijs werd ex aequo uitgereikt. Jerzy Skolimowski (84) won voor EO, een hypnotisch en subjectief gefilmde tocht van een ezel door hedendaags Polen. ‘Ik wil graag mijn ezels bedanken’, sprak de Poolse veteraan, ‘alle zes.’

Belgische regisseurs

Regisseurs en geliefden Felix van Groeningen (44) en Charlotte Vandermeersch (38) wonnen hun juryprijs voor het epische en fraai gefilmde vriendschapsdrama De acht bergen (Le otto montagne), naar de bestseller Paolo Cognetti. ‘Dit was iets geks’, zei Van Groeningen. ‘We zijn Belgische regisseurs, maar we maakten een Italiaanse film, met Italiaanse acteurs.’

Vandermeersch: ‘We wilden een film maken die sprak over het leven. De vier seizoenen van het leven, álle bergen die je over moet gaan.’

Een speciale ereprijs voor deze 75e jubileumeditie ging naar Jean-Pierre (71) en Luc (68) Dardenne. De Waalse broers namen voor de negende keer deel aan de competitie van Cannes (ze wonnen al twee maal de Palm), nu met Tori et Lokita, een sociaal drama over twee minderjarige Afrikaanse asielzoekers die koerierswerk verrichten voor een Belgische drugsbende.

Nooit eerder werden er drie Belgische films geselecteerd voor de competitie van Cannes. En alledrie de films vielen in de prijzen.

Iraanse journalist

De Iraanse Zar Amir Ebrahimi (41) won de prijs voor beste actrice voor haar rol in Holy Spider als een Iraanse journalist die jaagt op een seriemoordenaar, in de thriller van de Iraans-Deense cineast Ali Abbasi. Net als de regisseur woont de actrice niet meer in haar geboorteland.

Song Kang-ho (55), vermaard acteur uit Zuid-Korea (o.a. The Host) won voor zijn rol als goedmoedige illegale baby-handelaar in Broker, de nieuwe komedie van de Japanse cineast Hirokazu Kore-eda.

Tarik Saleh (50) won de prijs voor het beste scenario met Boy From Heaven. In zijn thriller wordt een religieuze student van eenvoudige komaf ingelijfd door de geheime dienst. De cineast, zoon van een Zweedse moeder en een Egyptische vader, regisseerde eerder The Nile Hilton Incident. De in die film verbeelde corruptie van de Egyptische politiediensten maakte hem tot ‘persona non grata’ in Egypte.

Net als het Iraanse Holy Spider, dat in Jordanië werd gedraaid, moest ook voor Boy From Heaven worden uitgeweken naar een andere locatie, Turkije.

Beste debuut

De caméra d’or, de prijs voor het beste debuut, ging naar War Pony van Ginna Gammell en Riley Keough, de acterende en nu ook regisserende kleindochter van Elvis Presley. Hun film, die werd vertoont in het Un Certain Regard programma, volgt twee Lakota-jongens op het reservaat in South-Dakota.

Voor de competitie van het 75e Cannes filmfestival waren dit jaar 21 films geselecteerd.