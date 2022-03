Good Cop biedt geen ruimte voor twijfel of nuance: de mannelijke hoofdpersoon is een domme eikel ★★☆☆☆

Kharim Amier en Stefan Cappiello in Good Cop. Beeld Sanne Peper

Maar wat voor kleding droeg je eigenlijk? Dat vraagt agent Michael in jeugdvoorstelling Good Cop (14+) aan een vermoedelijk slachtoffer van verkrachting. Een typisch staaltje victim blaming. Ze zal het wel uitgelokt hebben. Zijn collega’s laten hem er niet mee wegkomen.

Good Cop is van Toneelgroep Oostpool en Theater Sonnevanck. Spelers en publiek zitten in een omgebouwde trailer, waarmee de theatermakers langs scholen rijden om dit verhaal over ‘giftige mannelijkheid’ te vertellen aan scholieren. Waarom wordt nog vaak gedacht dat ‘een echte man’ stoer is, nooit huilt en altijd de baas is? Hoe schadelijk kan zo’n verwrongen zelfbeeld soms zijn? Nou, heel schadelijk, zo blijkt. Wat dat betreft laat de voorstelling geen ruimte voor twijfel of nuance. Het is van dik hout.

Regisseur Daniël van Klaveren bewerkte het script van de spannende Deense film Den skyldige, onlangs nog te zien in een theaterbewerking met Daniël Boissevain. We zien agent Michael (Stefan Cappiello), die werkt in de 112-alarmcentrale. Hij krijgt een meisje aan de lijn dat schijnbaar wordt ontvoerd. Vanaf zijn plek, met alleen de telefoon als wapen, moet hij haar zien te redden. Maar er blijkt meer aan de hand. Michael moet zijn vooroordelen aan de kant zetten om te overleven.

Van een beetje inleving is weinig sprake, dat is het probleem. Deze Michael is vanaf het begin onuitstaanbaar. Hij intimideert zijn collega's, hij praat denigrerend over alles en hij schreeuwt aan een stuk door. Als uiteindelijk zijn trauma wordt uitgelegd, is het al te laat. Deze man is een domme eikel. Veel meer valt hier niet te halen.