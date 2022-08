Goo Goo Dolls-album is Amerikaanse standaardkost ★★☆☆☆

Een song moet wel als een loden last voor je voelen als Billboard hem uitroept tot de nummer één van twee decennia, en je vervolgens nooit meer in de buurt komt van dat succes. Iris van Goo Goo Dolls was die monsterhit van 1998.

Chaos In Bloom is het veertiende album van de band uit Buffalo New York die in versukkeling lijkt geraakt. Zanger John Rzeznik liet weten dat dit album een alternatiever geluid zou laten horen. Tja. Opener Yeah I Like You is slechts de blauwdruk van een Amerikaanse rocksong met gitaren gemaakt voor de autoradio en zang die in refreinen fel jubelend van leer trekt. Het meeste op het album is dezelfde Amerikaanse standaardkost, die decennialang volgens beproefd recept wordt gebakken, zonder gekruid te zijn door enige eigenzinnigheid. Alleen het verheffende You Are The Answer heeft nog een particuliere emotionele kracht. Misschien niet heel slecht, wel gemakzuchtig.

Goo Goo Dolls Chaos in Bloom Rock ★★☆☆☆ Warner