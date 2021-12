Golden Globes op hun retour: wat is een filmprijs zonder rode loper, galajurken, dankwoorden en sterren?

Benedict Cumberbatch in The Power of the Dog. Zowel de film als de Engelse acteur zijn genomineerd voor een Golden Globe.

In eerdere jaren markeerde de aankondiging van de nominaties de opening van het filmprijzenseizoen, culminerend in de Oscarceremonie, komend jaar op 27 maart 2022. Maar nu? Natuurlijk is er een nominatielijst, dit jaar voorgelezen door rapper Snoop Dogg op YouTube, met The Power of the Dog van Jane Campion en Belfast van Kenneth Branagh als kanshebbers op filmgebied en met Netflix als succesvolste studio en het derde seizoen van Succession (HBO), dat dit weekend zijn laatste aflevering had, met vijf nominaties de succesvolste televisieserie.

Jarenlang hadden zich de schandaalverhalen over de manier van werken van de organisatie, de Hollywood Foreign Press Association (HFPA), zich opgestapeld. De in het oog springende corruptie, het seksistische gedrag en het zorgvuldig afgeschermde kleine ledenbestand (zonder zwarte leden) waren spreekwoordelijk geworden, en werden de afgelopen jaren ook openlijk belachelijk gemaakt door gastheren als Ricky Gervais, die van zijn openingsmonoloog een geseling van alle aanwezigen maakte.

Het was een grondig onderzoeksverhaal van de Los Angeles Times in februari dit jaar dat de nagel aan de doodkist van de Golden Globes leek. Uit het verhaal bleek ook hoe Hollywood en de Globes elkaar in een wurggreep hielden. In de praktijk kwam het de studio’s en de pr-firma’s goed uit dat er een clubje van minder dan honderd oudere (vooral) mannen was, die ze makkelijk konden inpakken met reisjes en cadeautjes. Misschien waren de Globes nog net niet te koop, maar het scheelde niet veel.

Sinds het verhaal in de LA Times heeft de HFPA handenwringend beloofd het leven te beteren, maar Hollywood kijkt nog even de kat uit de boom. Nadat Snoop Dogg zich haperend door de lijst van nominaties had gewerkt bleef het stil in Hollywood, waar anders het promotiecircus op volle toeren zou zijn gaan draaien. Enkele uren na de Golden Globes kondigde de Critics Choice Association zijn eigen nominaties al aan, een duidelijk teken dat de Globes hun plek in de pikorde kwijt zijn. Hier waren Belfast en West Side Story van Steven Spielberg, dit weekend wereldwijd uitgebracht, de grote kanshebbers.