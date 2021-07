Gold-Diggers Sound is het beste album van Leon Bridges ★★★★☆

Vanaf zijn debuutalbum Coming Home (2015) was het duidelijk dat soulmuziek er met Leon Bridges een bijzonder talent bij had. De Texaan was goed in het neerzetten van een aangenaam klassiek retro-geluid, het ontbrak hooguit nog aan een echt eigen kijk op het genre dat van Sam Cooke via Al Green tot Frank Ocean naar het hedendaagse was getrokken.

Opvolger Good Thing (2018) gaf Bridges al een wat actueler geluid, maar het was zijn samenwerking met het Texaanse gitaartrio Khruangbin op de EP Texas Sun die pas echt de veelzijdigheid van Bridges aantoonde.

De broeierige gitaarsound nam Bridges in gedachten mee naar Los Angeles, waar hij met een stoet aan muzikanten in 2019 begon aan zijn derde en beste album Gold-Diggers Sound. Het subtiele tokkelen in Motorbike, de funky tinteling die hij Steam geeft en demelancholieke melodielijn die hij uitrolt in zijn nieuwste single Why Don’t You Touch Me zijn slechts enkele voorbeelden van zijn veel nadrukkelijker gebruik van de gitaar.

Samen met onder anderen jazztoetsenist Robert Glasper, de eveneens uit jazzkringen afkomstige multi-instrumentalist Terrace Martin en de zangeressen van King zet Bridges op zijn nieuwe album een fris geluid neer dat helemaal van nu is en toch niet te hip wil zijn.

Bridges doet nergens zijn best te imponeren. Hij zingt ingetogen, het tempo blijft traag en langzaam trekt hij zo de luisteraar steeds dieper zijn gevoelswereld in.

Daar is het aangenaam toeven. Een beetje heupwiegen, meezwijmelen en je laven aan de warmte die van de blazers en toetsen afkomt. De trage, meeslepende soul die Bridges op zijn nieuwe album zo breed uitsmeert roept soms herinneringen op aan die van Maxwell in de jaren negentig, maar blijft eigenzinnig genoeg om langer te zoeken naar andere referenties. Mooie actuele soulplaat, dit Gold-Diggers Sound.

Leon Bridges Gold-Diggers Sound Pop ★★★★☆ Columbia/Sony