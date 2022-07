Goeie genade, wat een kracht. Sir Tom Jones (82) maakt diepe indruk in de Ziggo Dome ★★★★★

Tom Jones in de Ziggo Dome in Amserdam. Beeld Wouter Vellekoop

We noemden ze al ‘oud’ toen ze de 60 bereikten, maar nu komt de finish echt in zicht. De gebreken komen. Elk bezoek van de oorlogskinderen en babyboomers onder de popsterren kan een afscheid zijn.

Daar gaan we. Naar Tom Jones in de Amsterdamse Ziggo Dome. Hij wilde op tournee na zijn 80ste verjaardag, de mijnwerkerszoon uit Pontypridd in Wales, maar dat ging niet. Daarom doet hij het nu, 82 jaar inmiddels.

‘I’m growing slower in my walk’, zingt hij in het openingslied. Ja, dat is wel zo. Maar die stem! Goeie genade, wat een kracht.

Het lied, I’m Growing Old van Bobby Cole, staat op Jones’ jongste album Surrounded by Time (2021). Koos hij het uit omdat het precies in zijn vocale comfortzone ligt? Houdt hij dit vol?

Per lied stijgt de verbazing, want hij houdt het dus vol.

Jones neemt ons mee terug naar zijn eerste hits uit 1965. It’s Not Unusual krijgt conga’s, accordeon en een Parijse swing. In What’s New Pussycat? is hij een vocale bulldozer. Tussendoor praat hij, lacht hij, knipoogt hij, ouwehoert hij met zijn band, maakt hij guitige grapjes over het feit dat de titel van zijn toch erg mooie nieuwste album op een muur van Hollandse stilte stuit: Nederland kent het blijkbaar amper.

Sexbomb dan. Afwijkend arrangement: Jones als crooner. Is dat om het zichzelf iets makkelijker te maken? Zijn antwoord is een vocale uithaal, hoger en rauwer dan welke noot uit het origineel dan ook.

De Brit leidt ons door zijn loopbaan, onwerkelijk goed zingend, niks ‘fragiel’ of ‘kortademig’. In plaats daarvan: bravoure. Delilah: dak eraf. If I Only Knew: een rauwe krijs, gewoon omdat hij het kan. De band rockt hard in Talking Reality Television Blues, maar de baas zelf rockt harder.

Zo mogelijk nog meer indruk maakt Jones in de zorgvuldig geselecteerde liedjes over ouderdom en vergankelijkheid: Tower of Song van Leonard Cohen, of het schitterende I Won’t Crumble with You if You Fall, voor zijn in 2016 aan longkanker overleden vrouw Linda. Zij drukte hem op haar sterfbed op het hart dat hij moest blijven zingen. Je zou hem moeten horen, Linda.

Alles in deze voorstelling is goed gekozen. Jones zingt in de toegift dat hij ‘one hell of a life’ heeft gehad, maar het is bewust niet zijn slotboodschap. Dat is de levenslustig rockende gospel Strange Things. Feest. Nog één keer alle vocale registers open.

‘Met deze fantastische band ben ik al heel wat keren de wereld rondgereisd’, zegt hij tot besluit. ‘En we hopen het nog vaak te doen. Tot de volgende keer!’

En daar gaat Sir Tom Jones. Zijn bandleden moeten avond na avond verbijsterd zijn. Keith Richards onverwoestbaar? Tom Jones, díé is onverwoestbaar.