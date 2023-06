Goede, zelfs virtuoze actiescènes in ‘The Flash’, maar het verhaal voelt als een luie truc ★★★☆☆

‘The Flash’.

Hij kan zich voortbewegen met de snelheid van elektriciteit en toch is hij het kneusje van het superheldenuniversum van DC Comics. De onzekere, maagdelijke knul die pas mag komen opdraven als A-leden Batman en Superman zijn verhinderd. Zelfs nu Barry Allen annex The Flash in zijn eigen solofilm de hoofdrol opeist, wordt die B-status even benadrukt. ‘De conciërge van de Justice League’, noemt hij zijn rol binnen het zogenoemde DC-ensemble.

In The Flash leert Barry zó hard rennen dat hij de tijd kan inhalen: handig om de moord op zijn moeder te voorkomen waarvoor zijn vader onterecht werd opgesloten, denkt hij, zonder rekening te houden met een waslijst aan tijdreisparadoxen. Niet veel later wandelt hij met zijn langharige dubbelganger door de film. Enfant terrible Ezra Miller speelt ze lekker manisch, zonder uit de bocht te vliegen.

We kennen het zelfbewust-impopulaire sukkelaartype van concurrent Marvel: begin dit jaar nog werd mierenman Ant-Man in zijn meest recente film aangezien voor Spider-Man. Het blijkt niet het enige teken van metaalmoeheid dat het superheldengenre hier vertoont. In navolging van Spider-Man: No Way Home (2021) en de daaropvolgende zwik filmafleveringen van Marvel, ontdekten ook de scenaristen van DC met The Flash het multiversum. Een onbegrensd oord waar een oneindige hoeveelheid tijdlijnen naast elkaar bestaat, waar dood gewaande personages moeiteloos terugkeren, en waar daarom niets op het spel staat.

Kortstondig was het een spannende noviteit met een hoog komt-dat-zien-gehalte – verschillende acteurs die ooit Superheld X speelden in één en dezelfde film! – maar het voelt inmiddels als luie truc om het minder kritische deel van de achterban te behagen. Michael Shannon, hier in de rol van opnieuw tot leven gewekte slechterik, omschreef afgelopen week in een ongebruikelijk kritisch interview tijdens de promotietour voor The Flash de multiversumtrend als ‘iemand die met actiepoppen speelt.’ Enige diepgang, een paar jaar geleden het gebied waarop films uit dit genre nog wel eens wisten te verrassen, is ver te zoeken.

De actiescènes maken daarentegen veel goed. Horrorfilmer Andrés Muschietti (Mama, It) bewijst zich ook als spektakelregisseur, met lange, kundig gechoreografeerde superslowmotions en groteske gevechten waarbij de impact van een klap daadwerkelijk voelbaar is. Geestig én virtuoos is de scène waarin een ziekenhuis instort en de inhoud van een volledige kraamkamer de diepte in glijdt: ‘baby shower’, constateert The Flash, in de wetenschap dat ook deze situatie op lichtsnelheid kalmpjes kan worden opgelost.