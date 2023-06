Goede acteurs in ‘To Catch a Killer’, maar geloofwaardig wordt het verhaal vrijwel nooit ★★☆☆☆

‘To Catch a Killer’.

Een onbekende schutter schiet lukraak tientallen mensen neer tijdens een oud-en-nieuwviering in Baltimore. De ervaren FBI-onderzoeker Lammark (Ben Mendelsohn) moet de zaak zo snel mogelijk oplossen, maar dat is lastig: de dader vertoont geen kenmerken die in een van de bestaande profielen passen van een massamoordenaar.

Lammark besluit de jonge politieagent Eleanor Falco (Shailene Woodley) aan zijn team toe te voegen. Hij dicht haar een goede intuïtie toe. Dat Eleanor ooit werd afgewezen voor de FBI-opleiding vanwege mentale problemen, maakt haar in de ogen van Lammark alleen maar geschikter.

To Catch a Killer is de eerste Engelstalige speelfilm van de Argentijnse filmmaker Damián Szifron, die in 2014 internationaal succes boekte met de zwarte komedie Wild Tales (Relatos salvajes), genomineerd voor een Oscar in de categorie beste buitenlandse film. Vaak heeft een regisseur de klussen na een Oscarnominatie voor het uitkiezen, maar rond Szifron bleef het jarenlang stil.

Vreemd dat het uitgerekend deze nogal kleurloze thriller is waarmee de regisseur uiteindelijk zijn Hollywooddebuut maakt. Het scenario, mede door hem geschreven, lijkt in bijna niets op de dik aangezette, maatschappijkritische vertellingen uit Wild Tales, waarin Szifron in zes afzonderlijke verhalen liet zien hoe dun het laagje beschaving van de mens is.

In To Catch a Killer is humor ingeruild voor sombere, taaie discussies over de motieven van Amerikaanse moordenaars. De film heeft goede acteurs, een sfeervolle soundtrack van Carter Burwell en een paar verrassende scènes, maar geloofwaardig is het verhaal vrijwel nooit. Dat is funest voor een thriller die de kijker moet zien mee te voeren in het spoor van de dader.