Goed vogelnieuws: met de zanglijster gaat het al een tijd crescendo

Beeld Margot Holtman

De kruitdampen van het oudejaarsvuurwerk waren nog maar nauwelijks opgetrokken of hij zong al, de zanglijster, de vroegste lentebode, in de binnentuinen achter mijn appartement in Amsterdam. In het donker nog, ruim een uur voor zonsopgang. Luid, uitbundig, hoog, met die kenmerkende herhaling van ie-klanken. ‘Verkondigend’ zoals het vogelboek zegt, en ‘zelfverzekerd’.

In het zakdeterminatieboekje Zien is kennen (1937) lees ik hoe de Engelsen de zang van de zanglijster destijds vertaalden: ‘Kiss me, kiss me, do it quick, do it quick.’ Hollandse zanglijsters roepen dan weer het liefst ‘Frederiek’ of ‘Pietje’, zo schreef Jac. P. Thijsse in Het vogeljaar (1903).

Waar overwinteren

Het jaarlijkse signaal dat alles weer lichter wordt. Ik hoor de zanglijsters nu dagelijks, iedere ochtend. Soms zie ik ook een zingend mannetje, hoog in een boom. Straks gaan ze ook ‘s avonds zingen. De zang van de zanglijster is luider en klinkt minder melancholiek dan die van familielid merel. Ik kijk al uit naar de zomeravonden waarop ze beide zingen in de schemering, merels en zanglijsters.

Wat ik me ieder jaar wel weer afvraag: zijn dit lijsters uit noordelijke streken of zijn het lokale, Nederlandse broedvogels, of preciezer nog: bewoners van deze binnentuinen? Volgens de literatuur overwinteren Nederlandse zanglijsters voornamelijk in België, Frankrijk en het Iberisch Schiereiland. Slechts een klein aantal blijft op eigen bodem.

Maar in een publicatie voor Sovon Vogelonderzoek van een paar jaar geleden laat onderzoeker Willem van Manen zien dat er in West-Nederland in de winter aanzienlijk meer zanglijsters worden waargenomen dan in Oost- en Noord-Nederland. In het broedseizoen is dat juist andersom, want de zanglijster is een typische bosvogel, die vooral in het oosten van het land broedhabitat vindt. Van Manen oppert dat de vogels uit het koudere noorden en oosten wel zuidelijker overwinteren, maar dat vogels die leven in de warmere kustprovincies mogelijk vaak gewoon hier blijven. En ik neem dan graag aan dat ook het territoriale zingen van de zanglijsters achter mijn huis, erop duidt dat het vogels van hier zijn.

Beeld Margot Holtman

Kalkgebrek

Nog meer lichtheid: met de zanglijster gaat het al meer dan een eeuw lang crescendo, ondanks intensieve bejaging in, vooral, Zuid-Europese landen. In 1903 had Jac. P. Thijsse al een theorie over ‘de vermeerdering van het lijstertal (...), een der merkwaardigste feiten uit de nieuwste geschiedenis’. Juist de versnippering – nu vaak betreurd – van bossen zou volgens hem een verklaring kunnen zijn voor het floreren van de lijsters. Midden in uitgestrekte bossen huizen over het algemeen weinig vogels, zo stelde hij, en ‘met name de lijsters houden meer van een parkachtig landschap’.

Het is in elk geval waar dat de zanglijster weliswaar broedt in bossen, maar voedsel bij voorkeur op open plekken zoekt, op de grond. Wat mogelijk ook helpt is dat zijn menu gevarieerd is: regenwormen, fruit, insecten, slakken. De huisjes van slakken slaan ze stuk op stenen, vaak op vaste plekken, die mensen dan ‘smidse’ noemen. Overigens hebben zanglijsters recentelijk mogelijk wel te lijden onder kalkgebrek in de bossen op de hogere zandgronden, net als mezen.

In andere jaren, toen ik hier intensiever vogels voerde, zag ik vaak een paartje zanglijsters op of in de buurt van mijn voedertafel. Althans: ik nam dan aan dat het een paartje was. Ook daarom denk ik dat er soms een paartje zanglijsters ergens in deze binnentuinen broedt.

De laatste dagen hoor ik, omdat ik wat beter oplet, veel meer ’s ochtends. Winterkoninkjes, roodborstjes, merels. Maar voor mijn gevoel begon de lente dit jaar al in januari.