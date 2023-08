Goed leven, zou dat een open blik en een open deur zijn?

Arjelien van Dijke en Jaap Clement Beeld Gidi Heesakkers

Bij Jaap Clement (73) staat de voordeur bijna altijd open. Gevoelsmatig is ‘voordeur’ niet het juiste woord, vindt hij zelf. Zijdeur? Achterdeur? Laten we het houden op een deur die bijna altijd openstaat, en uitnodigend zicht biedt op wat alleen maar een antiek- en curiosawinkel lijkt, maar een woonhuis is.

Veel spullen dus, niet te verwarren met zooi. Veel tuin ook, aan een naamloze kreek. Met het gras maaien is Jaap een hele middag zoet. Hij geeft kunstcursussen en handelde in antiek. Jaaps vrouw Arjelien van Dijke (50): ‘Jaap ziet lege ruimte als ruimte die gevuld moet worden.’ In de keuken legden ze een rotonde aan voor de witte herdershond Frats, die graag rondjes loopt – inclusief rotondekunst. Zelfs de appelcider die Jaap inschenkt is een rommelmarktvondst.

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-up comedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Het huis is oud. Toen Arjelien van Dijke (50) bij Jaap introk, kon het zo tochten dat ze soms met wapperende haren op de bank zat. Die tijd is voorbij. Jaap, droogjes: ‘Je hebt nu ook korter haar.’

Hij zegt dat hij minimalisme best kan waarderen. Zij doet haar best om niet te lachen. Ter illustratie laat hij een paar Japanse rolschilderingen zien, die hij mooi vindt omdat ze grotendeels leeg zijn. Hij durft geen foto’s te sturen naar degene van wie hij ze kocht, van hoe ze hier hangen, tegen de boekenkast aan, achter de trap.

Vandaag kwam er een buurman langs om een ouderwetse muizenval op te halen. Er was eens een man voor wie Jaap altijd uitkeek naar muizenvallen. ‘Hij had een muizenvalmuseum, maar op een dag is hij gestopt met muizenvallen en overgestapt op puntenslijpers.’

Jaap vindt verzamelaars eerlijk gezegd ‘een beetje eng’, zegt hij. ‘Omdat ze zo gefixeerd zijn op één ding.’ Kun je dan nog wel verrast worden door iets wat toevallig voorbijkomt? Zelf hecht hij aan leven met een open blik, klaarblijkelijk ook aan een open deur. Hij citeert Picasso: ‘Ik zoek niet, ik vind.’ Arjelien: ‘En soms vindt iemand jou.’