Erna en Willy de Vlieger, de oudste bewoners van Goedleven. Beeld Gidi Heesakkers

De oudste bewoners van Goedleven wachten in hun donkerbruine keuken tot het avondeten klaar is. Tegenover het fornuis staan twee leren fauteuils. Zij staat af en toe op om gekromd aan het aanrecht in de pan spaghetti te roeren.

Wat goed leven is? Erna de Vlieger (85), meteen: ‘Rust en kalmte. Er verandert hier eigenlijk niks, hè?’ Willy de Vlieger (86): ‘Er verandert hier niks, gans mijn leven dat ik hier zij.’

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-upcomedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

Op het land naast de lange oprit lopen schapen. Het Goedleven-straatnaambord voor de deur is gejat – vanzelfsprekend. Als het dorp iets nodig heeft, is het meestal op nummer 1 te halen: een stuk touw, een bloemkool. ‘Ik zij vrijgevig’, zegt Willy de Vlieger. ‘Mijn ouders waren ook zo.’

Tijdens de oorlog zaten er 42 vluchtelingen in de schuur. ‘Er leeft er nog eentje. Hij heeft mijn leeftijd en woont in Eeklo, naast mijn oogarts.’

Hun schoonzoon houdt de boerderij tegenwoordig draaiende. Er komen iedere dag mensen op de koffie, op zondag altijd dezelfde. Het gesprek gaat over de buurt en over het weer. ‘Ons beroep hangt af van het weer, hè. Een boerderij is een fabriek zonder dak. Met al die nattigheid van afgelopen weken komt er schot in de tarwe.’

Willy rijdt door de straat op zijn trekker, een blauwe oldtimer uit 1951. ‘Ik heb er twee, want ik heb twee kleinkinderen, en dan hoeven ze later geen ruzie te maken.’ Erna zoekt de weg in haar iPhone om een foto te laten zien.

Een paar weken geleden maakte hij haar om 5 uur ’s ochtends wakker met kramp bij zijn hart. Een longembolie. ‘U bent door het oog van de naald gekropen’, zei de specialist in het ziekenhuis. Voelde dat zo? ‘Hm. Ik heb iedereen geholpen, iedereen heeft het zijne gehad. Ik zij niet bang van sterven.’

Voortgaan zonder klagen, ook dat vindt hij goed leven.

Willy de Vlieger pakt zijn vrouw stevig beet voor de foto en begint een spreuk op te zeggen die hij al van jongs af aan in zijn hoofd heeft: ‘Hebt elkander lief. Daar alleen kan liefde wonen, daar alleen is het leven zoet, waar men stil en ongedwongen alles voor elkander doet.’