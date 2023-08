Goed leven in de brouwerij: de tijd verleggen

Leo en Dennis. Beeld Gidi Heesakkers

Dennis de Puy (62) is maandagmiddag het gras aan het maaien en reageert op de fietser aan de poort alsof ze al bezoek van een volslagen onbekende verwachtte. ‘We hadden het vanmorgen over jou: wanneer zou ze bij ons langskomen? Heb je Leo al gezien, in z’n rolstoel?’

De droogmolen hangt vol onderbroeken, op de tuintafel liggen drie uit de kluiten gewassen courgettes. Leo Mangus (62) heeft zijn enkel laten vastzetten. Morgen rijden Dennis en hij naar Nijmegen voor nieuw gips, 225 kilometer heen en 225 kilometer terug.

Over de auteur

Gidi Heesakkers is redacteur van de Volkskrant. Ze volgt sinds 2018 stand-upcomedy en cabaret, ook schrijft ze regelmatig over populaire cultuur en gewoonten in het dagelijks leven.

‘Hier is het te doen’, zegt Leo als hij lachend de schuur binnenrolt, of eigenlijk wás het hier te doen: brouwerij Goedleven. Google Maps wijst nog altijd de weg naar het woonhuis zonder voordeur, een kippenren in de voortuin, met een onscherpe foto uit 2017 die een still zou kunnen zijn uit het niet-bestaande tv-programma Help, mijn man is hobbybrouwer!

Met een van zijn zoons brouwt Leo ‘kippenbier’: Broetse Oender, Zwarte Aene, Poelepetaene, Sezoens Kieken. Noodgedwongen zijn ze uitgeweken naar de zoon in Terneuzen, met een nieuwe installatie, want in Goedleven deed een bacterie zijn intrede. Niet weg te krijgen. ‘Je wordt er niet ziek van, maar de smaak is niet goed.’

Goedleven is een hobbyproject, geen commerciële brouwerij, laat staan een terras waar passanten met dorst kunnen neerstrijken. Sinds een vriend de brouwerij op Google Maps zette, bellen er evengoed geregeld mensen aan, vooral Belgen. ‘Als ik wat heb staan, geef ik ze een biertje mee.’

Op het etiket staat de slogan ‘Leef het goede leven’. Dennis en Leo wijzen om zich heen, naar de tomatenkas, naar de hop die naast de schuur omhoog klimt, naar de caravan waar ze graag slapen omdat het zo’n lekker koele plek is.

Goed leven is Dennis die wil weten wat Leo wil drinken en een tegenvraag krijgt: ‘Hoe laat is het?’ Kwart over vier is niet het goede antwoord, maar Dennis heeft een oplossing: ‘Je kan ook je tijd verleggen.’

Leo: ‘O ja, laat ons dat doen.’