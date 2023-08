Goed improviseren is vooral goed naar elkaar luisteren, en die kunst beheersen Han Bennink en Terrie Ex ★★★★☆

Een impro-album met alleen drums en gitaar, werkt dat? Ja, zo bewezen slagwerker Han Bennink en gitarist Terrie Ex al op twee eerdere albums die ze in 2000 en 2007 samen maakten.

Geen moment verslapping, permanent de aandacht vasthouden en de luisteraar steeds verder wegsleuren uit verwachtingspatronen, dat is de kern van goede improvisaties, en dat is precies wat Bennink en Ex hier opnieuw doen. Instants is vorig jaar opgenomen met publiek, in een zo te horen sfeervol Frans zaaltje.

In de tien betrekkelijk korte stukken speelt het duo knap op gevoel. Ze hoeven het niet van virtuositeit te hebben, Bennink is geen Billy Cobham en Ex geen Pat Metheny. Bennink speelt op een piepkleine, basale drumkit en Ex op zijn afgeragde gitaar die hij met allerhande voorwerpen bewerkt. Goed improviseren is vooral goed naar elkaar luisteren, en die kunst beheersen de twee op wat hun mooiste plaat samen is geworden.

Ze houden elkaar en daardoor de stukken steeds kort. Heerlijk hoe bijvoorbeeld Bennink door een ontregelende gitaar niet de kans krijgt te lang in marsritme te blijven hangen.

Han Bennink & Terrie Ex Instants Jazz ★★★★☆ Terp Records