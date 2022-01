Goed idee, zo’n bundeling met de beste misdaadverhalen van het jaar

In de Amerikaanse thrillerwereld is de Duitse New Yorker Otto Penzler (1942) een grote speler. Hij is uitgever, redacteur en eigenaar van The Mysterious Bookshop in Lower Manhattan. Deze krankzinnige boekhandel, die in 1979 werd geopend, staat bomvol (antiquarische) thrillers en suspense. Als het straks weer mag, is een bezoekje aan 56 Warren Street voor liefhebbers de moeite waard. En als je geluk hebt, vind je de gesoigneerde eigenaar terug tussen de stapels boeken. Altijd in voor een praatje, met om zijn nek een stropdas waarop Humphrey Bogart staat afgebeeld. Met gleufhoed en beduimelde regenjas.

Wat Otto Penzler sinds 1997 ook doet, is het samenstellen van een jaarlijkse bloemlezing met de beste Amerikaanse misdaadverhalen. Dat is daar een traditie. Soortgelijke uitgaven verschijnen bijvoorbeeld ook over politiek, sport en muziek. In het verleden werden die thrillerbundels uitgebracht bij Mariner Books in Los Angeles. Wat er precies gebeurd is weet ik niet, maar voor het eerst laat Penzler zijn bloemlezing bij zijn eigen imprint Mysterious Press verschijnen: The Best Mystery Stories of the Year 2021 (€ 22,99). En omdat de achterblijvers bij Mariner Books niet wilden opgeven, hebben we nu twee bloemlezingen. Hun versie: The Best American Mystery and Suspense 2021 (€ 22,98).

Beeld Mysterious Press

In beide bundels wordt nog eens uitgelegd hoe het werkt: de editor houdt het hele jaar de vinger aan de pols van de misdaadliteratuur. Auteurs wordt gevraagd om in te zenden. Ook knippen ze verhalen uit vakbladen als het Ellery Queen Mystery Magazine. Vervolgens wordt een thrillerschrijver van naam gevraagd om uit die doorgeselecteerde stapel een keuze van twintig verhalen te maken.

In het geval van Bloemlezing II is dat Alafair Burke (1969), auteur van bestsellers als The Ex (2016) en The Better Sister (2019). Haar selectie betreft veelal aanstormend talent met namen die ons nog niet zo veel zeggen.

Wat uit Bloemlezing I wel duidelijk wordt, is dat Otto Penzler alle gereputeerde schrijvers heeft meegenomen. In zijn bundel vind je werk terug van Sue Grafton, Stephen King, Joyce Carol Oates, Sara Paretsky en anderen. Gasteditor is dit jaar Lee Child (1954), de Britse schrijver die loner Jack Reacher verzon.

Toch is het wel interessant om beide bundels naast elkaar te lezen. Dat lezen kan op twee manieren. Je kunt je laten meeslepen door de spanningsboog, dan ga je voor de fictie (F-emotie). Of je kijkt naar de toegepaste technieken, in de wetenschap dat het allemaal verzonnen is, artificieel dus (A-emotie). Zo is het spannend om te zien hoe Stephen King in het korte verhaal ‘The Fifth Step’ met een paar pennestreken een toevallige ontmoeting met noodlottige afloop in een park neerzet (A-emotie).

Beeld Mariner Books

Wat Bloemlezing I boven II doet uitstijgen, is dat Otto Penzler aan de auteurs heeft gevraagd hoe ze op het idee zijn gekomen. Nadat het verhaal is voltooid, volgt zo’n toelichting. Een voorbeeld. Joyce Carol Oates (1938) laat in ‘Parole Hearing, California, Institution for Women, Chino, CA’ een fictief lid van de Charles Manson-bende een monoloog afsteken.

De tekst is losjes gebaseerd op het The Family-lid Leslie Van Houten, die bij haar 22ste hoorzitting (!) in augustus 2019 andermaal haar verzoek tot gratie door de rechter zag afgewezen. Oates: ‘Hoe moet het voelen, zo vroeg ik mij af, om te leven in de wetenschap dat je alles hebt vergooid voor een (fictieve) liefdesaffaire met een psychopaat?’ En vandaaruit verder. Volgt het gruwelijke verhaal over de slachtpartijen die The Family in opdracht van Manson uitvoerde, waaronder die op actrice Sharon Tate in augustus 1969.

Tien pagina’s, meer heeft Oates niet nodig. Wellicht een leuk idee om eens een vergelijkbare bundel met Nederlands werk samen te stellen?