‘Goed geschreven hebben, dat benadert geluk’

Peter Terrin: ‘Voor de lezer wil ik een vreemde blijven. Wie ik ben en wat ik denk over de wereld hoeft niet gehoord te worden.’ Beeld Siska Vandecasteele

Als het niet nodig was om interviews te geven, zou Peter Terrin ze niet geven. ‘Ik wil niet gekend zijn, versta je, ik wil niet dat mensen op voorhand denken te weten wat er in mijn boeken zal staan. Voor de lezer wil ik een vreemde blijven. Wie ik ben en wat ik denk over de wereld hoeft niet gehoord te worden, maar ik wil wel dat mijn roman gezien wordt.’ Hij lacht. ‘Je hebt schrijvers die in interviews interessanter zijn dan in hun boeken. Ik hoop dat mij dat wrede noodlot bespaart blijft.’

U neemt de letteren zeer serieus.

‘Ze hebben mijn leven gered. Mijn ouders hadden nooit de kans gehad om te studeren, zij waren heel jong in de fabriek gaan werken. Er was geen boek in huis, ik was literair uitgehongerd zonder dat ik mij dat realiseerde.’

Deze week verscheen De gebeurtenis, de tiende roman van de gelauwerde Vlaamse schrijver Peter Terrin (1968). Hij groeide op in het West-Vlaamse dorpje Wingene als zoon van fabrieksarbeiders. Als prille twintiger werkte hij als verkoper van marmer: ‘Ik was een handelsreiziger.’

Dat woord roept de wereld van Elsschot en Bordewijk op.

‘Men ziet een man van de wereld voor zich, onafhankelijk, galant en ongrijpbaar. Maar een man van de wereld was ik niet. Ik was een man van het dorp, die in een pak en met stropdas marmer aanprees bij architecten. Het was de tijd van de opkomst van de shoppingmalls, en die moesten bevloerd worden. Eindeloze hoeveelheden steen heb ik aan de man gebracht. Tot mijn eigen verbazing deed ik dat goed. Maar dat kwam doordat het mij niets kon schelen. Ik was doodongelukkig.’

Wat gebeurde er toen?

‘Ik was voor mijn werk in Londen en las op mijn hotelkamer voor het eerst een echt boek: De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans. Het raakte mij met verbijsterende kracht in hart en hoofd. Toen ik het slot van de roman had gelezen en het boek dichtsloeg, wist ik: dit is het. Ik word schrijver.’ Hij schudt het hoofd. ‘Naïef, natuurlijk. Onvoorstelbaar. Maar er viel niets meer aan te veranderen.’

Weet u nog wat u zo trof in De donkere kamer van Damokles?

‘De magie van de taal. Zo helder en precies. Mechanisch bijna, scharnierend in de komma’s. Maar nog belangrijker was de schok der herkenning. Ik voelde mij verbonden met Osewoudt, de held van het boek. Ik voelde mij ook zwak, had niet het gevoel dat ik mijn leven in handen had. Net als hij was ik op zoek naar de mannelijke versie van mijzelf. Het boek was mijn nooduitgang.’

Wat heeft u toen gedaan?

‘Ik heb mijn baan opgezegd en mijn ouders van mijn plan op de hoogte gesteld. Zij waren verbijsterd. ‘Wat? Jij wilt schrijver worden?!’ Ik zat vol adrenaline, ik was niet te stoppen. In hun ogen had ik een droomjob. Ik logeerde voortdurend in hotels, ik had een bedrijfswagen, alles werd betaald… Mijn moeder zei: ‘Je gooit alles te grabbel, Peter, wat ga je nu toch doen jongen?’’

Dacht u dat u na uw besluit om schrijver te worden het vak meteen beheerste?

‘Integendeel. Ik wist zeker dat ik het nog níét kon. Achteraf bekeken braken misschien wel mijn zes gelukkigste jaren aan. Midden op de dag werkte ik als maaltijdbezorger, en voor en na de middag zat ik op mijn kamertje in Gent obsessief te lezen en mijn hand te oefenen op het schrijven. Dat was heerlijk, fantastisch. Ik ontdekte zo veel. Niet alleen bij andere schrijvers, maar ook bij mezelf.’

De stilte beviel u wel.

‘Het was natuurlijk ook heel fraai om uiteindelijk gepubliceerd te worden. Ik won een aantal schrijfwedstrijden, kreeg een brief van L.J. Veen, een uitgeverij die niemand iets zegt hier in Vlaanderen. Voor mij was het perfect. De mensen op de uitgeverij zeiden tegen mij: neem de tijd, ga rustig beginnen, pas na een aantal boeken verwachten we succes van je. Dat komt tegenwoordig zelden meer voor, denk ik. Je moet er nu meteen stáán. Achteraf was ik liever met mijn derde boek gedebuteerd, de roman Blanco, toen kreeg ik greep op mijn materiaal.’

Peter Terrin brak in 2012 door bij het grote publiek met Post mortem, een roman waarin het dochtertje van een schrijver – Steegman, één letter verwijderd van Lodewijk Stegman, de held van Hermans’ Ik heb altijd gelijk – wordt getroffen door een herseninfarct. De schrijver wekt haar tot leven door zijn verbeelding. Post mortem werd bekroond met de AKO Literatuurprijs.

‘Die prijs was enorm belangrijk. Ook het autobiografische gegeven heeft natuurlijk geholpen om een groter publiek te verwerven: ik zat naast het ziekenhuisbed van Renée op mijn Olivetti-schrijfmachine te tikken. Maar als schrijver was het mij niet te doen om een intiem gegeven uit mijn leven te delen of medelijden wekken. Ik wilde nieuwe mogelijkheden van de roman uitproberen. In Post mortem heb ik de feiten niet gevolgd, maar op z’n kop gezet. De schrijver sterft, zijn dochter geneest helemaal.’

In De gebeurtenis is onduidelijk van wie de verhalen die we onder ogen krijgen, afkomstig zijn: van de hoogbejaarde, blinde schrijver Willem die in het boek centraal staat, of van zijn assistente Juliette, aan wie hij zijn boeken dicteert. Of onttrekken de personages zich aan de wil van de schrijver?

‘Ik voel me wel verbonden met Juliette. Zij heeft niet het gevoel dat zij creëert. Zij noteert slechts. Als het eenmaal loopt tijdens het werk aan een boek, heb ik dat gevoel ook. Het is een wet in de mechanica: wanneer een gewicht op gang komt, dan dendert het uit zichzelf voort. Moeilijk is de ingang tot een roman te vinden, een vorm en een toon. Maar als die er eenmaal is, dan gaat het vanzelf. Altijd weer die verwondering – ik heb het gevoel dat ik nog maar pas ben begonnen.’

Wat was de ingang van De gebeurtenis?

Al het blauw, mijn vorige roman, was onnadrukkelijk óók een portret van mijn moeder toen zij nog gezond was. Ze heeft vier jaar geleden een zware hersenbloeding gehad. Ze zit in een rolstoel en is haar spraak kwijt. Terwijl ze vroeger een dynamische vrouw was. Fietste veel, was verbonden met het sociale weefsel van het dorp, bezocht haar broers en zusters. We weten niet wat er in haar hoofd omgaat. Als wij vragen: ‘Is het vandaag mooi weer?’, dan knikt ze. Maar als we het opnieuw vragen, schudt ze haar hoofd. Haar hersenen zijn verstoord. De vraag wat een voltooid leven is, wat een waardig levenseinde, daarover moest ik schrijven.’

De stilte van uw moeder heeft de roman wakker gekust.

‘Ik had ook nog een paar verhalen liggen die ik als grondstof kon gebruiken. Toen ik Turbulence van David Szalay las, wist ik wat mij te doen stond. In die estafetteroman neemt iemand het vliegtuig naar een stad, ontmoet daar iemand anders en die neemt het stokje over. Enzovoort, enzovoort. Ik dacht: dat wil ik ook maken. Een mozaïekvertelling, waarvan je de hoofdstukken zou kunnen lezen als afzonderlijke verhalen, maar die je uiteindelijk toch het gevoel van een roman geven.’

In een van de notitieblokken van Willem, de blinde schrijver, staat: ‘Het is onmogelijk om een consistent, rechtlijnig verloop van oorzaak-gevolg in een verhaal op te bouwen. Op zijn best is dat een benadering van onze ervaring. In de plaats daarvan is het nodig om een geheel samen te stellen uit verschillende deeltjes, die allemaal wijzen op verbondenheid. Constellatie, niet opeenvolging, draagt de waarheid in zich.’

Zag u, toen u begon te schrijven, de hele constellatie al voor u?

‘Ik heb Willems gedachten geleend van Olga Tokarczuk – en ben het hartgrondig met haar eens. Ik begin pas te schrijven als ik weet hoe het eruitziet. Nog niet de details, de verhalen moeten nog verteld worden, maar het boek bestaat ergens al. Dan begin ik te schrijven. Van voor naar achter. Alle stukjes vallen als vanzelf op hun plaats.’

In elk hoofdstuk, dat steeds de naam van een personage heeft, vindt een levensbepalende gebeurtenis plaats.

‘Anna is terminaal verklaard, maar blijft leven. Wat moeten haar man, een gevierd schilder, en zijn jonge minnares nu doen? Een man kan vanwege de corona-epidemie zijn demente vrouw, met wie hij veertig jaar getrouwd is, niet meer bezoeken in huize Avondrust. Kennen zij elkaar wel echt? Er is de raamvertelling: een schrijver is overleden, maar zijn hersenen worden in leven gehouden. Jacqueline heeft dan weer een beroerte gehad, kan niet meer praten, en wil een einde maken aan haar leven. Maar zij kan geen euthanasie krijgen omdat zij niet terminaal ziek is en haar ondraaglijk psychisch lijden privé wil houden. Wie zegt wanneer je mag sterven?’

Het woord ‘gebeurtenis’ valt in de roman één keer, als een jonge vrouw in een museum diep wordt getroffen door een video-installatie. ‘Het kijken was de gebeurtenis, had ik buiten op het bordje gelezen. Het ging om dit moment, het hier en nu.’

‘Voor mij is de grote gebeurtenis dat mijn roman gelezen wordt. De lezer maakt van mijn woorden zijn eigen boek. Dat is pure magie. Lezers wijzen mij vaak op dingen die ik niet voorzien had. Maar ze kloppen wel. Ik lees zelf ook graag romans die mij uitdagen en me betrekken bij het verhaal. Je kunt het vergelijken met een verkeersongeval. Je kijkt naar de andere kant van de snelweg, ziet brokstukken over de weg geslingerd liggen, je schrikt, rijdt verder… en vergeet het. Het wordt pas onvergetelijk als ik erin slaag om jou dat ongeluk zelf te laten meemaken.’

Bent u niet bang te veel van de lezer te eisen?

‘Ik eis niets. Ik geef! Mijn verhaal meandert, de lezer mag zich laten meedrijven. Natuurlijk houd ik rekening met de leesbaarheid, ik componeer en schrijf zo beeldend mogelijk. Maar ik schrijf niet met één lezer in mijn hoofd. Dé lezer bestaat niet. Het enige wat ik kan doen is naar mijn innerlijke stem luisteren. Als ik het spannend vind, mooi of ontluisterend, dan is het goed. Als je voor een ander gaat schrijven, wreekt dat zich. Je kunt bovendien niet aan jezelf ontsnappen.’

Sluit u zich op om te kunnen schrijven?

‘Mijn bureau is voor mij heilig, daar komen zelfs mijn vrouw en kinderen nauwelijks. Elke ochtend vertrek ik naar zolder en doe de deur achter mij dicht. Dan telt enkel nog het boek. Ik schrijf niet snel: 500, 600 woorden op een dag. Goed geschreven hebben, dat benadert geluk. Meestal stroomt het, maar soms stuit ik op een gedachte waarvan ik niet weet hoe ik die kan afmaken. Dan ga ik hardlopen of wandelen, hier in de velden en bossen om Herzele, aan de poort van de Vlaamse Ardennen. Dat ik mijn kamer verlaat, is vaak voldoende. In de kamer zit de dwang van de oplossing. Buiten ontspan ik, en komt de oplossing vanzelf.’

Schrijft u nog altijd op een echte Remington, zoals ten tijde van Post mortem?

‘Voor ik begin te tikken, heb ik al veel notities gemaakt met mijn Montblanc-pen. Aantekeningen, geen pasklare zinnen. Het echte schrijven doe ik tegenwoordig weer op een laptop. Ik gebruikte typemachines niet alleen vanwege het geweldige geluid, het geratel, maar vooral om mezelf te verlossen van mijn internetafleiding. Facebook, Insta, ik verprutste mijn tijd. De kinderen waren nog kleiner, mijn dagen waren te snel voorbij.’

Werkt u aan verschillende boeken tegelijk?

‘Ik werk aan een boek waarin ik een aantal van mijn foto’s associatief in verband breng met korte teksten, op de grens van proza en poëzie. En met de roman na De gebeurtenis ben ik al drie jaar bezig. Ik begeef me daarin op het terrein van de sciencefiction.’

Sciencefiction is ook al een beetje in De gebeurtenis geslopen. De hersenen van Willem worden geüpload. Er wordt een i-head van hem gemaakt, er valt na de dood nog met hem te communiceren.

‘In sciencefiction wordt de mens in extreme situaties geplaatst, het onbekende, het buitenaardse. Literair gezien zijn dat interessante posities. De mens teruggeworpen op zichzelf, schrijven puur op verbeelding.’

Toch opmerkelijk dat in een roman waarin de gebeurtenis het kijken zelf is, de schrijver blind is.

‘Ach ja, dat is mooi!’ Hij houdt een ogenblik zijn adem in. ‘Daar heb ik niet aan gedacht. Geweldig! Zie je, daar is het. Ik wist het niet, maar heb dat toch in De gebeurtenis gestopt. De lezer heeft het gevonden. Elk woord dat ik nu nog zeg, is er één te veel.’

Wie is Peter Terrin? Peter Terrin (1968) debuteerde in 1998 met de verhalenbundel De code. Van meet af aan werd zijn werk gekenmerkt door een scherpe, precieze stijl, lef en literair vernuft. De roman De bewaker uit 2009 – waarin twee bewakers zich opsluiten in de ondergrondse garage van een chic gebouw in afwachting van iets verschrikkelijks – werd bekroond met de Literatuurprijs van de Europese Unie en Post mortem met de AKO Literatuurprijs 2012. Sindsdien regent het nominaties en jubelrecensies voor zijn romans: Monte Carlo, Yucca en Patricia. ‘Zijn boeken worden gekenmerkt door existentiële beklemming’, schreef Bo van Houwelingen vorig jaar over Al het blauw.

Peter Terrin: De gebeurtenis. De Bezige Bij; 224 pagina’s; € 23,99.