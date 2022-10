Goed geregeld, dat het Luthers Bach Ensemble een topdirigent als Peter Dijkstra heeft aangetrokken voor ‘Saul’ ★★★★☆

Dirigent Peter Dijkstra vrijdagavond in de Martinikerk. Beeld Jan Pruim

Goed geregeld van het Luthers Bach Ensemble (LBE). Het flexibele barokorkest en -koor is al een poos een vaste waarde in het muziekleven van Groningen en steeds verdere omstreken. Maar dat een topdirigent als Peter Dijkstra kon worden aangetrokken voor een heel Händel-oratorium, had wel iets weg van een stunt. Dijkstra, onder meer chef-dirigent van het Nederlands Kamerkoor en artistiek leider van het Chor des Bayerischen Rundfunks, toerde met het gezelschap om Saul te dirigeren en streek vrijdagavond neer in de Groningse Martinikerk.

Händel schreef zijn oratorium, naar het Bijbelverhaal, in 1738. Koning Saul is zo jaloers op de succesvolle jonge krijger David dat hij hem wil laten doden. Met Drew Santini had het LBE een meer dan geschikte bas in huis voor de titelrol: iemand die vocaal in alles uitstraalde te genieten van de gedachte om David te verpulveren. Countertenor Robert Kuizenga klonk als David mooi op het irritante af, precies goed voor de rol van de held die niets fout kan doen. En dan het stralende stemgeluid van Viola Blache (Michal), de lenigheid en dramatiek van Kristen Witmer (Merab): heerlijk.

Dat het loepzuiver zingende koor (anders dan het orkest) van het LBE voornamelijk uit amateurs bestaat, merkte je hooguit in het volume en een paar door koorleden ingevulde bijrollen. Onder Dijkstra – garant voor vaart, vocale balans en felle dictie – bleek het stuk toch nog wat mooier (ah, die dodenmars!) en kleurrijker dan je dacht dat het was. Wat daar ook aan bijdroeg was de slimme manier waarop het Schnitger-orgel (Vincent van Laar) werd ingezet. Want uiteindelijk heeft dit wereldwonder, dat daar zo casual boven de hoofden van de zangers hangt te shinen, toch de mooiste stem van iedereen.