Goed dat minister Hoekstra de Taliban nog een kans geeft

De flexibele opiniemaker verdedigt wekelijks een opinie waaraan op dat moment behoefte is.

Ze mochten heel even naar school, de meisjes in Afghanistan. Maar al snel bedachten de Taliban zich en werd de toestemming weer ingetrokken. ‘Schandalig’, twitterde Wopke Hoekstra, ‘als de Taliban nog enige geloofwaardigheid willen behouden, dan moeten ze zo snel mogelijk meisjes weer toelaten.’

Het is goed dat onze minister van Buitenlandse Zaken de Taliban nog een kans geeft. Natuurlijk, hun trackrecord is op dit gebied niet al te best, maar door ons halsoverkop terug te trekken uit het land hebben we de Taliban de facto een kans gegeven, dan zou het flauw zijn om ze bij de eerste zonde meteen af te schrijven.

Bovendien is het niet efficiënt: eerste pogingen mislukken vaak. Afschrijven doen we dus bij voorkeur met mensen die nooit een kans hebben gehad: kinderen in het tentenkamp in Moria, de ouders wier kind werd afgepakt door de toeslagenaffaire, de meisjes in Afghanistan. Je zou ze graag die veelbelovende tweede kans geven, maar dat is eenvoudigweg onmogelijk zonder die eerste kans.

Wie de kans op succes wil vergroten, investeert dus in mislukkelingen die hun eerste kans niet hebben gepakt. ‘Ik heb steeds opnieuw gefaald in mijn leven en daarom slaag ik’, zei Michael Jordan al. Dus is het goed dat Hugo de Jonge het nu mag proberen op Volkshuisvesting, is het verstandig dat Marc Overmars aan de slag gaat als technisch directeur van Royal Antwerp F.C. en zou het fantastisch zijn als we Vladimir Poetin de kans gunnen zijn misstap goed te maken.

Want of het nou gaat om Hugo de Jonge, Marc Overmars, Vladimir Poetin, de Taliban of bij wijze van spreken Sywert van Lienden: wie een eerste kans heeft gehad, verdient altijd weer een nieuwe kans.