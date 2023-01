Goed dat er sportmannen zijn die hun moeders eren

Beeld Isa Grutter

Het stond geschreven in de sterren: op de historische dag dat Marokko Spanje naar huis stuurde, 6-12-22, was vader exact een jaar ontslapen. De oud-kolonisator overmeesterd door een paar fabelachtige balkunstenaars; fraai cadeau op je eerste sterfdag. Gelukkig kon hij meekijken, bij God is alles mogelijk, ook satellietontvangst, en hij joelde de longen uit z’n borst bij penaltykiller Yassine Bounou. Trouwens, als-ie gewoon thuis op de bank had gekeken, weet ik niet of z’n hart het had overleefd. Kans dat-ie een jaartje later alsnog was ontslapen.

Ik mis nog elke dag zijn voetbalgebabbel. Over Oranje had hij vast gezegd: ‘Toch goed dat ze een jaar lang penalty’s trainden, anders hadden ze die andere drie ook gemist.’ Over de kraker Marokko-Frankrijk: ‘Dit is Marokko tegen de rest van Afrika.’

Ik herinner me een avond, we keken samen voetbal (hij was al oud en gebrekkig) en we verbaasden ons erover hoe de spelers constant brullend naar de grond duikelden, en hoe dan die man met de spuitbus steeds het veld op kwam hollen, eventjes op de benen spoot en hoppa! – de jongens weer fris als hoentjes. Vader: ‘Waar verkopen ze die spuitbussen?’

Vader moet geroerd zijn geweest door de Marokkaanse spelers die na iedere overwinning naar de tribunes snelden en met hun moeders kusten, knuffelden, dansten. Deze moeders leken als twee druppels op mijn moeder; ze was vader drie jaar eerder ontglipt.

De halve wereld, voetballiefhebbers en -haters, was vertederd en gunde Marokko dit succesfeestje, op een geleerde columniste bij NRC na. ‘Hou toch op met die moederverheerlijking.’ Deze slaafse moeders met hoofddoek waren ‘niet geëmancipeerd’ en binnenskamers waren het waarschijnlijk ‘krengen’.

Hoe donker en leeg kan een hart zijn. Was het beter geweest als de spelers in de armen waren gevlogen van halfnaakte haaibaaien met siliconen boezems zo groot en rond als de bal waarmee ze dribbelen? Geeft dit een prettiger aanzien dan moeders die zich hun hele leven, vaak in bittere armoe, opofferden voor het gezin en zich uit de naad sappelden om de dromen van hun zonen te verwezenlijken?

Vader was cum laude analfabeet, nooit een boek aangeraakt, maar één gedicht kende hij, ik had het voor hem vertaald: Roeping van Gerard Reve, opgedragen aan de Lieve Zusters van een nonnenklooster in Weert, waar Gerard een poos verbleef.

‘Zuster Immaculata die al vier en dertig jaar

verlamde oude mensen wast, in bed verschoont,

en eten voert,

zal nooit haar naam vermeld zien.

Maar elke ongewassen aap die met een bord: dat hij

voor dit, of tegen dat is, het verkeer verspert,

ziet ’s avonds reeds zijn smoel op de tee vee.

Toch goed dat er een God is.’

Toch goed dat er sportmannen zijn die hun moeders eren.