‘Godland’ voert je aan de hand van zeven oude foto’s mee door woest en meedogenloos natuurschoon ★★★★☆

Godland

Wat komt Lucas eigenlijk doen? De jonge Deense priester (Elliott Crosset Hove) meert eind 19de eeuw aan op een ruige uithoek van IJsland, om de aanbouw van een kerk te overzien. Het houten kruis dat hij meetorst gaat al verloren bij de eerste rivieroversteek. Maar Lucas’ queeste kent nog een attribuut: het vroege fototoestel dat hij meesjouwt op zijn rug, waarvan de houten en van ijzeren punten voorziene poten ondersteboven de lucht in steken, als drie mini-kathedralen.

Zeven in een doosje gevonden antieke foto’s van een Deense priester, de allereerste ooit van deze afgelegen kuststreek, vormden de inspiratiebron voor Godland. Dat meldt een tekst in beeld althans, aan het begin van de derde speelfilm van Hlynur Pálmason. Het mag een verzinsel zijn, dat doet er niet toe: de IJslandse cineast voert je meteen mee op trektocht door dit onverbiddelijke, unieke rots- en vulkaanlandschap. Klassieke kaders maakt hij, 4:3-formaat met afgeronde hoekjes, vol woest en bezwerend in beeld gebracht natuurschoon, alsof je kijkt naar – of wandelt door – een bewegende fototentoonstelling. In de weerstand van het landschap en de gedrongen bevolking schuilt het verhaal: niemand zit te wachten op deze vreemde, lange en wat onhandige priester, of het moet de van ontsnapping dromende Anna zijn, de dochter van een Deens migrantengezin. Het is bijna komisch, de misrekening van Lucas, als die zich doelbewust ver van het oord waar hij geacht wordt te verblijven aan wal laat zetten om eerst de streek te leren kennen. En dan opgescheept zit met de voor hem onverstaanbare en nukkige gids Ragnar (Ingvar Eggert Sigurðsson), een oerman die de meest wonderlijke liedjes zingt en voortdurend klaagt over de ‘verdomde Deen’. Lucas bijt zich stuk op het onder Deens bewind staande IJsland, maar wrikt ondertussen wel iets los als fotograferende priester. Ook bij zichzelf: donkere, onvermoede krachten.

Godland, in de originele versie getooid met dubbele titel, het Deense Vanskabte Land en het IJslandse Volaða land, doet ergens denken aan Nooit meer slapen, de in Noorwegen spelende roman van Willem Frederik Hermans (in 2016 verfilmd als Beyond Sleep). Ook hier is het hoofdpersonage niet bestand tegen een meedogenloos landschap. En blijkt de aanvankelijke reden van zijn tocht futiel.

Soms prikt Pálmason ook speels door het korset van zijn film én die statige vroege fotografie. Dan wenst priester Lucas een jong meisje per se ‘recht vooruit’ op haar paard te fotograferen, terwijl zij liever liggend, achterstevoren of met handstand wordt vastgelegd. Ook die zeven al of niet gevonden antieke foto’s, zo blijkt, konden nooit recht doen aan het ware IJslandse bestaan.