Godflesh is terug, met de bekende machinale ‘industrial’ die nog steeds prachtig is in alle eenvoud ★★★★☆

In de jaren negentig schoot de metal alle kanten op en de band Godflesh werd een van de grote vernieuwers van de heavy muziek. Zanger en gitarist Justin Broadrick en bassist Ben Green lieten machinale beats van de drumcomputer achter hun riffs opduiken en zetten zo de ‘industrial’ in de steigers.

Het duo uit Birmingham ging in de vroege jaren nul uit elkaar. Het ging daarna ook niet goed met zanger Broadrick, die lijdt aan een vorm van autisme. Maar Godflesh krabbelt de laatste jaren overeind, met een aantal reünies en nu ook weer een mooi nieuw album dat volgens Broadrick een verwerking is van zijn trauma’s.

Op Purge slaat Godflesh gelukkig geen nieuwe richting in. Vooral de tweede helft van het album is prachtig: Permission bijvoorbeeld marcheert voorbij op een smerige drum-’n-bassbeat en de snijdende gitaar en stem van Broadrick: alsof de danceband Underworld hier door een metalfilter is getrokken. The Father is ook indrukwekkend in alle eenvoud: een kille riff, een sissende drummachine en de teksten van Broadrick die in eindeloze echo’s rond je oren kronkelen. Het is genoeg.

Godflesh Purge Heavy ★★★★☆ Avalanche Recordings