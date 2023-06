God sta ons bij: het Britse koninkrijk gaat ten onder

Jeronymus van Diest (II): de Royal Charles tijdens de expeditie naar Chatham, juni 1667 (1667 - 1672) Beeld Getty Images

Londen, 12 juni 1667

Het hart doet ons pijn, want het nieuws is waar: de Hollanders hebben de ketting doorgezeild en onze schepen verbrand, in het bijzonder de Royal Charles.

Ik ken geen verdere bijzonderheden, maar het is allemaal even droevig. En om de waarheid te zeggen, vrees ik dat het hele koninkrijk naar de maan is en vannacht heb ik besloten met mijn vader en mijn vrouw te overleggen wat te doen met het beetje geld dat ik heb, want al het overige dat ik ten behoeve van Tanger in ’s konings handen heb gesteld, is verloren.

En daarom moge God ons helpen en God weet welke ongeregeldheden we nog zullen moeten verduren en of er geen geweld zal worden gepleegd tegen dit kantoor (Pepys was klerk bij de Admiraliteit, red.) of tegen ons persoonlijk, want wij worden door het domme volk geacht veroordeeld te moeten worden door de koning en de hertog van York, als hen dat zo uitkomt.

En op die manier komen we in de ellende, hoewel God weet dat ik persoonlijk volledig mijn plicht heb gedaan, daar ben ik van overtuigd.

En na met heel veel moeite en omslag mijn werk op kantoor te hebben beëindigd, ben ik naar huis gegaan om de zaken met mijn vader en mijn vrouw te bespreken en vervolgens zijn we droef te moede naar bed gegaan. De hele nacht nauwelijks geslapen.