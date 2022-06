Giveon heeft een bijzondere stem, maar schiet soms tekort in zeggingskracht ★★★☆☆

Giveon heeft een belofte in te lossen. De r&b-zanger werd bekend door een samenwerking met Drake, kreeg een Grammy-nominatie voor zijn eerste ep en zong mee op de single Peaches van Justin Bieber. Een volwaardig debuutalbum moest duidelijk maken wat de zanger uit Long Beach in zijn eentje klaarspeelt. Maar het liveconcert begin deze maand in Paradiso voorspelde weinig goeds: twee sterren in de Volkskrant. Het album dan. Het is overduidelijk dat de zanger uit Long Beach een bijzondere stem heeft: een bariton met een hees randje dat aan Sampha herinnert. Maar zijn gezapige vocalen schieten soms tekort in zeggingskracht. Nummers als Make You Mine en At Least We Tried zijn pareltjes van sensualiteit, doordat Giveon daar dieper in zijn gevoel graaft. Maar vaak blijf je als luisteraar hangen in een vagevuur van romantiek, waar je tevergeefs wacht op de emotionele verlossing van een luie minnaar.

Giveon

Give or Take

Pop

★★★☆☆

Epic