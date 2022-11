‘Girls, Girls, Girls’ is in meerdere opzichten een moderne verbeelding van tienerliefde ★★★☆☆

Girls, Girls, Girls

Het is vrijdagavond, in deze lichtvoetige ode aan hét moment van de week, vol eindeloze beloften en verlangens – vanuit het perspectief van de drie hoofdrolspelers van dit Finse tienermeisjesdrama tenminste. Ook als zaterdag een kater volgt, biedt Girls, Girls, Girls (Tytöt tytöt tytöt in het Fins) nieuwe vrijdagen om naar uit te kijken.

Rönkkö (Eleonoora Kauhanen) is op een van die vrijdagen op een huisfeestje in de keuken bezig met een zeldzaam klunzige en tegelijk geestige versiertruc – over hoe het bekertje waaruit ze drinken wellicht ook is gebruikt voor het kwakje van een spermadonor. Haar beste, stoere vriendin Mimmi (Aamu Milonoff) verzamelt op hetzelfde moment op hetzelfde feestje moed en stapt op het meisje af met wie ze ’s middags tijdens een poging tot flirten nog ruzie maakte, de frêle kunstschaatsster Emma (Linnea Leino).

Het drietal worstelt met tienerperikelen die door de schone schijn van de vrijdagavond worden verbloemd. Mimmi vraagt zich af of ze zich wel durft over te geven aan een meisje, terwijl Emma haar carrière als getalenteerde doch ongelukkige profschaatser juist dreigt af te kappen om zich op het echte leven – en de ontluikende liefde – te storten. Rönkkö experimenteert ondertussen met verschillende manieren om te genieten van seks, maar rijgt de teleurstellingen aan elkaar.

Twijfelen of alles goed komt is onnodig. Daarvoor houden regisseur Alli Haapasalo en scenaristen Ilona Ahti en Daniela Hakulinen simpelweg teveel van hun personages. Moeiteloos laten ze een broeierige dansvloerscène overgaan in een orgasme, ’s ochtends in bed. Verschillende malen staan ze even stil bij het moment waarop personages elkaar wat aandoenlijk vragen om consent (‘mag ik je aanraken?’). Of ze maken met een tussendoordialoogje een notie over de pornoconsumptie van jongens – en hoe zelfs zonder kwade wil van zo’n jongen het meisje hierdoor wordt beïnvloed.

Girls, Girls, Girls is daarmee in meerdere opzichten een moderne verbeelding van tienerliefde. Soms wat clichématig, vaker lief en inzichtelijk, altijd opgewekt. En wanneer enkele losse eindjes tijdens de laatste minuten wel erg haastig aan elkaar worden geknoopt, blijkt maar weer eens wat goed uitgedachte personages met een film kunnen doen: je gunt dit drietal niets minder dan een zaterdag waarop in ieder geval een paar beloften en verlangens zijn ingelost.