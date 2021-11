Girls and Boys is een magistrale samenwerking tussen Hadewych Minis en Daria Bukvić ★★★★☆

Hadewych Minis in Girls and Boys van Toneelgroep Oostpool, geregisseerd door Daria Bukvić. Beeld Joris van Bennekom

En dan wordt het plots doodstil in de zaal. Zojuist is er nog hard gelachen om de boude grappen waarmee de vrouw haar impulsieve levenskeuzen als midtwintiger beschrijft. Actrice Hadewych Minis pakt het publiek volledig in met haar cabareteske begin van Girls and Boys, frontaal op zaal. Beeldende beschrijvingen over dronken seks in plasjes kots rollen zo over haar lippen. Vragen over een blufsollicitatie voor ‘een baan als de PA van de assistent van een ontwikkelingsuitvoerende in de filmindustrie’ of over haar ‘drankerige, drugserige, sloerige fase’ werpt ze ad rem in de schoot van toeschouwers op rij één. En met stembuigingen en accenten laat ze iedereen meegenieten van ‘het geniale gedrag van een godenzoon’ voor haar in de wachtrij op een vliegveld, die onverwacht korte metten maakt met ‘konkelig, langbenig kutwijvengedrag’. Opdat het publiek iets van sympathie voelt voor deze standvastige vent, die later haar daadkrachtige man zal worden. En anderhalf decennium verder ook de moordenaar van hun twee kinderen.

We weten vooraf dat deze nieuwe grote zaalvoorstelling van Toneelgroep Oostpool gaat over kinderdoding door een vader. Regisseur Daria Bukvić liet een veelzeggende alsook geestige toneeltekst uit 2018 van de Engelse toneelschrijver Dennis Kelly vertalen door Hannah van Wieringen. Toch komt het familiedrama hard binnen, hier op dat kale podium, door lichtontwerper Yuri Schreuders en ontwerpersduo Marloes van der Hoek en Wikke van Houwelingen voorzien van een onheilspellende scenografie. Uit de nok zakt een lijnenspel van tl-buizen en metalen kozijnen, alsof een veilig appartement uit zijn sponningen is gesprongen. Soms danst Minis een spelletje Twister met kleurige spotlights, waarbij ze zigzaggende lichtbundels probeert te omarmen.

Nog aangrijpender zijn de scènes waarin ze uitvalt tegen haar jonge kinderen: de zorgende, met modder kleiende Lea en de wild om zich heen schietende Danny. Ze weet dat ze er niet meer zijn. Maar wreed genoeg herinnert ze zich vooral de momenten waarop ze zich een slechte moeder voelde. Dus schreeuwt ze tegen de fysieke leegte die dochter en zoon achterlieten. Later probeert ze haar leven terug te pakken, bijvoorbeeld door haar ex weg te gummen uit mooie herinneringen.

Meer dan over wraak, jaloezie en kindermoord gaat Girls and Boys over achterliggende oorzaken van mannelijk geweld tegen vrouwen, zoals de alfarotsmentaliteit in onze samenleving, die macht en status ziet als masculiene kwaliteiten. Kelly legt een link tussen onderdrukte agressie en het ontstaan van tikkende tijdbommen bij controle- en gezichtsverlies. Als het in 83 procent van de daders om mannen gaat, waarom noemen we het dan het Medeacomplex?

Soms legt Kelly onnodig veel uit. Bijvoorbeeld als Minis ten overvloede het publiek waarschuwt voor de gedetailleerd beschreven moordscène. Ook de jeugdige invulling van het slotbeeld is overbodig. Maar op deze details na laten Minis en Bukvić met deze magistrale samenwerking een pandemonium aan alarmbellen afgaan. In ijzige stilte.

