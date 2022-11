Gijs Naber en Rifka Lodeizen overtuigen in ‘Judas II’ moeiteloos als de getergde broer en zus Holleeder

Judas 2

Er is een scene in Judas II waarin Astrid Holleeder (Rifka Lodeizen) en Peter R. de Vries (Mark Rietman) elkaar op een afgelegen locatie spreken. Beiden zijn getuige in het proces tegen Willem Holleeder (Gijs Naber), en beiden weten dat hun leven in gevaar is. Dat heeft bij de door Lodeizen fabuleus gespeelde Astrid Holleeder geleid tot een permanente staat van paranoia, waarmee ze ook haar familie besmet, als in een soort wrang spiegelbeeld van de terreur die haar oudste broer Wim jarenlang op de familie heeft uitgeoefend. Wim is niet de enige die het op mij voorzien heeft, zegt De Vries, en hij laat zijn inmiddels bekende tattoo zien, met de tekst: ‘On bended knee is no way to be free.’ Noem het een eerbetoon aan De Vries, die in de zomer van 2021 door een ander onderdeel van de onderwereld werd vermoord.

Het lot van De Vries, die in Judas II treffend door Rietman wordt gespeeld, geeft een scherp randje aan de gebeurtenissen rond het proces tegen Willem Holleeder. De vijfdelige serie (wederom op Videoland) is gebaseerd op het boek Dagboek van een getuige van Astrid Holleeder, dat in oktober 2017 verscheen als vervolg op haar bestseller Judas (waarvan de eerste druk van 80.000 exemplaren in een dag was uitverkocht). Judas, boek én serie, had een grotere dynamiek. Het was het verhaal over opgroeien met ’s lands bekendste crimineel als broer en de manier waarop Astrid Holleeder probeert een eigen leven te leiden, terwijl ondertussen de dreiging toeneemt, culminerend in een aantal liquidaties in de Amsterdamse onderwereld.

In Judas II is Astrid een getuige in het proces terwijl haar broer achter de tralies zit. Dat is nogal een uitdaging voor Gijs Naber, die in een groot deel van de serie op een stoel in een rechtbank zit en met maximaal effect zit te sneren en met zijn ogen zit te draaien, als een getergde Holleeder. Maar Lodeizen en Naber, die in 2019 allebei een Gouden Kalf wonnen, zitten zo diep in hun rol dat ze makkelijk overtuigen.

Judas II laat zien dat broer en zus beide gevangenzitten. Astrid in een soort zelfgebouwde gevangenis van angst en paranoia, waarin ze ook haar familie meesleept. De makers (regisseur Remy van Heugten en scenarist Thomas van der Ree) slaan een interessante weg in, waarin er een parallel wordt getrokken tussen de greep die Willem Holleeder op de familie had, en de latere periode waarin Astrid Holleeder van haar eigen familie vervreemd raakt. Haar dochter (Melody Klaver) bijvoorbeeld, die wil ontsnappen aan de greep van eerst haar oom en later haar moeder: ‘Moet ik mijn hele leven opgeven voor hem?’ Dat is de rode draad die door Judas II loopt, waar het latere lot van De Vries als een soort mes boven hangt.