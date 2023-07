Gidi Heesakkers bezorgt géén krant na bij Jacqueline Franse, die haar gelukkigste herinnering deelt

Jacqueline Franse Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Jacqueline Franse

Woonplaats: Utrecht

Afstand: 8,2 kilometer

Beweegtijd: 15 minuten

Noodweer breekt wet. Zondagochtend herinner ik me een mailtje van Jacqueline Franse (68). ‘Zomer, misschien heb je wel zin in een luie Beetje bezorgd. Je hoeft er niet ver voor, ook ik woon in Utrecht. Ik heb de allerbeste Volkskrant-bezorger van Nederland, kan me niet heugen dat ik de krant niet kreeg. Ik hou van die man, hij fietst geruisloos door mijn steeg en doordeweeks is de krant er om 6.15 uur. Kom je dat met me vieren?’

Voor een eenmalige onbezorgde editie hoef ik maar 4 kilometer van huis, naar een voordeur aan de rand van het centrum, met een Alice in Wonderland-sticker: ‘We’re all mad here.’ Jacqueline Franse maakt gemberthee en vertelt in de tuin hoe verslavend ze de krant vindt. ‘Toen ik drie jaar geleden met pensioen ging vond ik het een heerlijke gedachte dat ik voortaan in alle rust ’s ochtends de puzzel kon maken.’ Haar puzzelpen gebruikt ze ook voor een ander ritueel: ‘Trump haatte ik zo zeer dat ik op elke foto in de krant z’n gezicht wegkraste. Dat doe ik nu met Poetin.’

Franse wijst naar mijn blote armen. ‘De vanzelfsprekendheid van je lijf tot je beschikking hebben, zijn wie je bent en je zo presenteren, in de zomer naar buiten gaan zonder mouwen, die voel ik op mijn leeftijd niet meer. Ik heb intussen wat averij opgelopen door ongemakkelijke ziektes. Ik herstelde wel, maar ik werd niet meer wie ik daarvoor was.’ Dan: ‘Maar goed, ik woon op een fantastische plek. Ik ga deze stille steeg uit en het is bal. Dat is toch fantastisch?’

Niets zo fantastisch als tangodansen, ‘volkomen opgaan in de beweging, en je wordt zo lekker vastgehouden’. Ze doet het nauwelijks nog. ‘Kijk, als je een decolleté voor en achter hebt en zúlke benen, dan wil iedereen met je dansen. Ik ben te oud om aan de kant te blijven zitten. Het is een sip idee, naar een dansavond gaan in de wetenschap dat je misschien niet ten dans gevraagd wordt.’

Ze klinkt alles behalve bitter als ze zegt dat ‘alles gaat voorbij’ haar motto is geworden. ‘De leuke dingen, maar de shit ook. De dokter zei na die hele kankerbende: ‘U moet opnieuw vertrouwen in uw lichaam krijgen.’ Ik heb geen vertrouwen meer in mijn lichaam, maar ik kan heel goed zonder. We gaan allemaal een keer dood, daar heb je toch geen controle over. Als er iets vervelends gebeurt, ga er dan op een zo gracieus mogelijke manier mee om. Met fantasie, humor, elasticiteit. Draag je shit.’

Op de terugweg fiets ik over de Muntsluisbrug, die ook mij voortaan zal herinneren aan de gelukkigste alles-gaat-voorbij-herinnering van Jacqueline Franse. Ze woonde tijdelijk bij mij om de hoek toen haar huidige huis gebouwd werd. ‘Het was een zomerse zondagavond, zoals nu. Ik reed na een dansavond bij de Winkel van Sinkel in mijn mooie blote jurkje terug naar huis, het water over. Ineens flitste het in de lucht. En ik dacht: hoe geweldig zou het zijn als ik nu door de bliksem werd getroffen, na zó’n dag, na zó’n avond, na zo heerlijk te hebben gedanst? Poef, einde.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. g.heesakkers@volkskrant.nl.