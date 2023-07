Gidi Heesakkers bezorgt een krant na bij Herman Ebben en Truus Mestrum uit Nijmegen, waar de Vierdaagse bíjna begint

Herman Ebben en Truus Mestrum op het balkon van hun appartementencomplex, waar ze al zeven jaar op zeven hoog wonen. Beeld Gidi Heesakkers

Wie: Herman Ebben en Truus Mestrum

Woonplaats: Nijmegen

Afstand: 74,2 kilometer

Beweegtijd: 2 uur, 22 minuten

De bel bij het appartementencomplex van Herman Ebben (72) en Truus Mestrum (68) in het centrum van Nijmegen heeft een duidelijke instructie: toets twee keer het getal twee om een ‘A’ toe te voegen aan het huisnummer.

Die ‘A’ is hun bezorgprobleem. Ze zijn al een jaar of veertig geabonneerd op de Volkskrant, lieten ze weten. Een tijd geleden gingen ze over op de digitale versie, maar ze misten de zaterdagkrant op papier, dus wijzigden ze hun abonnement weer.

De zaterdagkrant kwam, alleen niet bij hen. Eerst kregen de bewoners van 245 twee exemplaren in de bus, daarna moesten ze ’m een paar keer ophalen bij de buren op 247, die een andere krant lezen. Truus Mestrum: ‘We hebben goed contact met de buren, daar niet van.’ Herman Ebben: ‘Maar als je telefonisch een bezorgklacht wilt doorgeven, vraagt de bezorgservice nadrukkelijk om een huisnummer zonder toevoeging.’

Zaterdagmiddag hebben ze de tafel al gedekt voor de lunch, broodjes en een salade. Ze hebben op mij gewacht, zegt Truus; normaal eten ze wat vroeger. Belangrijke waarschuwing: ‘Je moet een beetje plaats houden, want ik heb marikenbrood gekocht.’

Zeven jaar wonen ze hier, op zeven hoog. Bezoek krijgt altijd de stoel met uitzicht. Vandaag is het uitzicht grijs. ‘Maar de luchten die hier af en toe voorbijtrekken zijn zó mooi. In het begin stond ik serieus weleens om 5 uur op om de zon op te zien komen.’

Zij is de meest uithuizige van hun tweeën, vertelt ze, degene ook die het meest aan het kletsen is: ‘Herman is een huismus, die vindt het heerlijk om gewoon lekker thuis te zijn.’ Herman luistert en vergeet dat hij plaats moest houden voor de Nijmeegse variant op krenten- en rozijnenbrood met een vulling van amandelspijs, banketbakkersroom, mandarijnen en kaneelsuiker.

Beneden, in het Kronenburgerpark, is het komende week tijdens de Nijmeegse Vierdaagse elke dag bal. Dit keer geen bandjes of jazz, zoals verleden jaar, maar elektronische muziek. Ze zijn al aan het soundchecken, het geluid dreunt via het balkon naar binnen en overstemt hun eigen muziek. Truus: ‘Oh, maar dit lijkt nog nergens op hoor.’ Hen hoor je niet klagen. ‘Als je aan dit soort dingen een hekel hebt, moet je niet in het centrum van een stad gaan wonen.’

Ze waren drie keer van plan mee te lopen. Twee keer werd de Vierdaagse afgelast vanwege corona, de derde keer kregen ze zelf corona en konden ze niet van start gaan. ‘Nu hoefde het van mij niet meer, ook omdat onze eerste kleindochter geboren zou worden rond deze tijd. Dan wilde ik niet vier dagen aan het wandelen zijn.’ De kleindochter werd eerder geboren, vijf weken te vroeg, terwijl ze aan het fietsen waren in Frankrijk. Vanuit Épinal namen ze die dag acht treinen naar huis. ‘Daar had je een slapstick over kunnen maken.’

Ze hebben gewone fietsen, geen elektrische, en deden de auto de deur uit. Herman: ‘Wij zijn van de benenkracht, zolang het kan.’ Zul je altijd zien trouwens, dat de bezorger vanmorgen wél de ‘A’ weer wist te vinden. Misschien kunnen Herman en Truus de nabezorgde krant dan deze keer zelf bij nummer 247 bezorgen.

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. g.heesakkers@volkskrant.nl.