Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Tsjeard Fokkema, die jarig is

Van een teleurgestelde abonnee is voor deze ene keer geen sprake. Wel van de 73ste verjaardag van Tsjeard Fokkema uit Nuenen. En van een echtgenote die daarover een maand geleden contact opnam: ‘Omdat hij ‘alles al heeft’ weet niemand wat hem als verjaardagscadeau te geven. Dus je doet ook mij een heel groot plezier als je de krant op zijn verjaardag bezorgt.’

Gerdien Fokkema staat met haar spiegelreflexcamera op de oprit, die ze heeft versierd met slingers en ballonnen. Op de brievenbus prijken de logo’s van de Volkskrant en het Eindhovens Dagblad. Onder ‘alles’ dat Tsjeard al heeft, zijn zes fietsen. Ik heb er nog twee, na een frontale botsing met een tegenligger, precies 24 uur geleden. Het bleek een kwestie van hard vallen en vrijwel ongedeerd opstaan, met alleen wat schaafwonden en een kapotte lip. Mijn racefiets, van carbon, is aan gruzelementen.

In de schuur van Tsjeard kom ik aanzetten met het verschrikkelijke cliché ‘het is een dure hobby’. Tsjeard is resoluut: ‘Nee, het is een hobby.’ Hoe hij zes fietsen uitlegt: ‘Wij hebben drie dochters. Daar komt het gezegde van: aanbod schept vraag. Als je een grote garage hebt, kun je veel fietsen kwijt.’

Het liefst ziet hij dat er op vrijdag een noorderwind waait. ‘Dan staat er op de markt in Ravenstein een viskraam met héél lekkere kibbeling.’

Over geluk bij ongelukken kan hij meepraten. Vorig jaar ging hij in Riethoven over de motorkap van een auto. ‘Wat dingen gekneusd, een slag in het achterwiel, dat was het.’ Van wat er twee maanden later gebeurde, krijgt Gerdien de schuld. ‘In echtelijke eendracht hebben we dat vastgesteld. We zaten in een huisje in Wanneperveen. Op vrijdag moesten we er om tien uur uit. Nog voor het ontbijt en de koffie zegt zij: ‘Het is mooi weer, waarom ga je niet naar huis fietsen?’ Nou, dan ben ik een welopgevoede, gehoorzame echtgenoot.’

Rond half zes was hij in de buurt van Ravenstein. ‘Verdomd, als een-na-laatste klant m’n kibbeling gescoord. Daarna door een bos, een weg die uitkwam op het terrein van het ziekenhuis in Uden. Laagstaande zon. Slagboom. Bam. Bewusteloos. De slagboom was van de afdeling spoedeisende hulp. Een van de dames die daar werkte, stond toevallig buiten een sigaretje te roken, dus ik ben zonder ambulance op de behandeltafel gekomen.’ Een lichte hersenschudding hield hij eraan over, en twee gebroken middenhandsbeentjes.

Een van zijn dochters bracht vanmiddag een zelfgebakken appeltaart. Wat is er vandaag nog meer gebeurd? ‘Niks’, zegt de man die alles al heeft, naast zes fietsen nu ook het boek Een zee van tijd, handboek voor iedere pensionado dat op de glazen salontafel ligt – wat Gerdien betreft het bewijs dat ze wederom niet wist wat ze voor hem moest kopen. ‘Er is niks gebeurd. Gewoon een dagje ouder geworden.’

