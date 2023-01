Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Thomas Verbunt, die volgende week weer naar Eurosonic Noorderslag gaat

Gidi Heesakkers fietst in de baas z’n tijd door het hele land om een teleurgestelde abonnee alsnog een krant te bezorgen. Vandaag: Thomas Verbunt uit Dongen.

Wie: Thomas Verbunt

Woonplaats: Dongen

Afstand: 72,7 kilometer

Beweegtijd: 3 uur en 25 minuten

Op de stormachtigste dag van deze week duwt de bezorger iets voor half acht een natte krant door de brievenbus. Net op tijd; ik ga mijn krant naar Dongen overhevelen. Alleen maar regen, alleen maar tegenwind. Het wordt pas leuk als Thomas Verbunt (79) de voordeur opendoet en ‘Achterom is het kermis!’ roept.

Ik ben doorweekt, de krant is droog. Op tafel liggen Mars Mini’s en boeken: Het vuur redden van Guillermo Arriaga, biografieën van Volodymyr Zelensky en Lou Reed, Leon de Winters Het lied van Europa. ‘Die had een minder goeie recensie bij jullie, maar toch is het goed.’

Thomas Verbunt was machinebankwerker en werkte daarna dertig jaar bij ‘een betonstaaltoestandje’. Hij werpt me een koud worstenbroodje toe en eentje extra voor thuis, plus een ansichtkaart met een slapende puppy, het afscheidsbericht van de vorige bezorgster die er na twintig jaar mee stopte. ‘Daarna is de ellende begonnen.’

Voor de nieuwe legde hij evengoed een kerstfooi van 25 euro klaar, maar er is nooit aangebeld. Digitaal lezen is voor de jeugd, zegt hij. ‘Wij ouwelullen moeten die papieren krant hebben! Ik lees ’m al 51 jaar. Dus zeker als-ie er op zaterdag niet is, denk ik: ik naai er maar weer 4 euro tegenaan.’

Thomas is de klassieke gezellige Brabantse ouwehoer die ik ken uit mijn jeugd, zo een die tegen iemand die hij pas vijf minuten kent net zo makkelijk zevert als tegen iemand die hij al z’n hele leven spreekt, aan een stuk door. Over zijn broer, die 25 jaar in Brazilië woonde en homo is, over zijn vader, die aan de pastoor moest vragen wat dat dan was, homo. ‘Een hoop mensen geloven dat niet, maar het is echt gebeurd.’ Over de mango's die hij in Brazilië van de grond raapte, en ‘het bruine addergebroed’ dat hij overal ziet opduiken. ‘Zoals Ongehoord Nederland. We leven in een gevaarlijke tijd, Gidi.’

Zijn vrouw overleed zes jaar geleden. ‘Van haar heb ik wel zó veel gehouden. Ik zou graag nog een vrouw willen ontmoeten. Ik heb een grote volkstuin. Aardappels. Penen. Kolen. Maar voor wie hè? Ik geef alles weg, in de buurt. Als ze niet thuis zijn, leg ik achterom een paar courgettes weg, of een mandje met bessen.’

Volgende week gaat hij weer naar Eurosonic Noorderslag, het festival in Groningen, waar zijn zoon woont. ‘Met de trein, want je moet op de weg vier paar ogen hebben tegenwoordig.’ En in de trein valt nog te ouwehoeren. ‘Laatst nog, met een heel leuke tante uit Zwolle. Maar toen begon ze over de muziek die zij leuk vond, uit Volendam. Dan is het voor mij gelijk over. Ik zet The Delines even op. En ken je Steely Dan? Godsakker, dat is zulke mooie muziek.’

Als ik vertrek, maakt hij mijn zadel droog met een roze handdoek. Hij gaat de hele middag strijken. ‘Laat het even weten als je thuis bent, oké?’ In de trein zie ik een interpunctieloze mail binnenkomen: ‘Was erg leuk als je in de buurt bent aanwippen luisteren naar Steely Dan The Delines luvs en vele groeten.’

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl