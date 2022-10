Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Riky Standaart en haar man Hans, die er de hele ochtend mee bezig is

Wie: Hans en Riky Standaart

Woonplaats: Woudenberg

Afstand: 65,6 km

Beweegtijd: 2 uur en 11 minuten

Riky Standaart-Wissenburg en haar man Hans. Beeld Gidi Heesakkers

Vroeger, ja vroeger, fietste Hans Standaart (82) ook veel, en het liefst ver. Van Wenen naar Boedapest, van Dresden naar Magdeburg, de Elfstedentocht. Met drie vrienden haalde hij eens de krant toen zij als enigen van de tweeduizend deelnemers met gewone fietsen aan de start verschenen van de BDU-toertocht in Leusden. ‘Daarna kochten we gelijk een racefiets.’

Intussen heeft Hans een loopfiets. ‘Een kinderfietsje voor volwassenen’, noemt zijn vrouw Riky Standaart-Wissenburg (82) het. Zijn rug is versleten en er zit een zenuw bekneld waardoor hij met één been nagenoeg niks meer kan. Een kilometer of 3 à 4 loopfietsen is nu het maximaal haalbare. Riky: ‘De bakker en de slager hier in Woudenberg haalt-ie.’ Hans: ‘De apotheek, de dokter. Je raakt met zo’n ding op een gegeven moment bekend in het dorp. Toen ik een keer twee weken niet naar buiten kon, werd Riky aangesproken: ‘Is er iets met je man?’

Hij gaat elke dag naar buiten, maar brengt dus noodgedwongen veel tijd door in de bordeauxrode leren stoel voor het raam van hun huis in Woudenberg. Op het kastje naast die stoel staat een ingelijste spreuk: ‘Ik ben nu op zo’n leeftijd dat mijn lichaam de volgende dag zachtjes in mijn oor fluistert: ‘Dat moet je niet meer doen!’ Elke dag drinken ze om tien uur samen koffie. ‘Ik ben de hele ochtend met de krant bezig. Je merkt pas hoezeer je aan dat ritueel gehecht bent als-ie niet wordt bezorgd.’

Ze wonen 53 jaar in het rijtje. Bijna alle buren kwamen net als zij van buiten Woudenberg, als eerste bewoners in deze straat, met kinderen in dezelfde leeftijd. ‘We vieren nog steeds iedere verjaardag met elkaar. Eén dag met familie en vrienden en één dag met de buren.’

Riky krijgt sinds jaar en dag eekhoorns cadeau, want die verzamelt ze. Of verzamelde ze. Er resteert nog één eekhoornkussen in de stoel, een eekhoorn bij de voordeur en één vitrinekastje met eekhoornbeeldjes in een hoek van de woonkamer. Alle andere eekhoorns liggen boven op zolder, zes lades vol.

Tot zijn pensioen, 21 jaar geleden, stond Hans voor de klas. ‘Als ik ’s morgens vanuit Woudenberg naar Amersfoort fietste, maakte ik er een sport van om alle kinderen in te halen. Zij hadden alle tijd. Als ik bij het laatste stoplicht kwam, wilde ik niemand meer achter me hebben.’ Hij is het met me eens dat scholieren misschien wel de irritantste weggebruikers zijn om te passeren, omdat ze zo breeduit fietsen, zo tergend langzaam, zo slingerend.

Ik zal er vandaag op de route naar huis geen last van hebben, constateert Hans, want het is herfstvakantie. ‘Dat was altijd onze wandelvakantie’, zegt Riky. Met de kinderen liepen ze 25 kilometer per dag, bijvoorbeeld van Deventer naar Harderwijk. Hans: ‘Wat zouden we nu mooi weer gehad hebben!’ Hij gaat zo lekker de krant lezen, hij heeft alle tijd.

Wilt u ook een krant nabezorgd krijgen door Gidi Heesakkers? Het maakt niet uit waar u woont. didu@volkskrant.nl