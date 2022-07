Gidi Heesakkers bezorgt de krant na bij Ria van der Geest-Blansjaar, die voor het krant lezen al heeft gezwommen

Wie: Ria van der Geest-Blansjaar

Woonplaats: Nieuwkoop

Afstand: 66,5 kilometer

Beweegtijd: 2 uur en 11 minuten

Ria van der Geest-Blansjaar (77) wil weten of ik over het Meijepad ben gefietst, dwars door de Nieuwkoopse Plassen tussen haar woonplaats Nieuwkoop en Meije. Het begint of eindigt bij de grijze watertoren die de bijnaam Pietje Potlood heeft. Ze neemt die route zelf als ze naar de kapper in Bodegraven gaat en denkt dan altijd wat ze nu zegt: ‘Schitterend, toch?’

Vanochtend heeft ze al een kilometer gezwommen en daarna appelmeisjes voor ons gehaald bij de bakker. Zaterdag zat ze zonder krant, maar het exemplaar dat ik kom brengen werd tot haar verrassing deze morgen wél bezorgd. ‘En vroeg ook! Als-ie de afgelopen tijd al kwam, dan nooit voor negen uur.’

Boven mijn fiets in de schuur hangt haar badpak te drogen. Ze zwemt vijf dagen per week. Om half zes is ze wakker, om 6.42 uur precies stapt ze op haar fiets, om zeven uur ligt ze in het water van zwembad De Wel, om half acht klimt ze er weer uit. ‘Ik vind het heerlijk, maar toch is het een soort werk. Als ik langer dan een half uur over die kilometer doe, heb ik daar wel moeite mee.’

Ria wil dat ik aan de eettafel op de kop ga zitten. ‘Dan heb je van beide kanten een leuk uitzicht.’ Een groot abstract schilderij voor mijn neus, de Engelse tuin op rechts. Haar man overleed vierenhalf jaar geleden. ‘Heb je nog nieuws uit de kleedkamer?’, vroeg hij als ze terugkwam van het zwembad. Dan lazen ze de krant, hier aan tafel, samen commentaar leveren. Hij had het ontbijt al klaargemaakt. ‘Ik vind het nu zó vervelend als de krant er niet is, dat je dan alleen maar zit te eten’, zegt Ria. Lacht: ‘Ik ga er ook vlugger van eten.’

Haar man initieerde veel uitjes, naar exposities en tentoonstellingen. In augustus gaat ze naar Documenta in Kassel, met de bus. ‘Ik ga niet zitten wachten tot er iemand meegaat. Ik doe gewoon alsof Peter erbij is.’

Vandaag was er geen nieuws uit de kleedkamer. Met een vrouw die drie keer in de week zwemt, had Ria het laatst over de boerenprotesten. ‘Ik was best fel, maar toen bleek dat zij op een heel andere lijn zat. Zij vond het juist goed, die trekkers op de weg.’ Een vrolijke grijns: ‘Dat viel me eerlijk gezegd wel wat tegen. Een paar dagen later ben ik er op teruggekomen bij d’r, want ik vind haar een heel leuk mens. Ik heb iets gezegd als: ‘Even goede vrienden hoor, ik vind dat we een andere mening kunnen hebben.’ Ze was daar toch blij mee, dat ik dat even aanstipte. Ik vind het helemaal niet erg om met iemand te discussiëren, het zou alleen zo jammer zijn als je elkaar door een felle reactie minder mag.’

Het zou niet zo jammer zijn als de krant nu weer gewoon elke dag op tijd is. Ria, bij het afscheid: ‘Maar ik heb me voorgenomen dat ik me er niet meer druk om ga maken.’